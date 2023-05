Mercado Juárez de Saltillo, una mezcla de olores, sabores e historias familiares

“Trabajé aquí con unos primos míos, pero ya fallecieron, trabajé con ellos, venía sábados y domingos a ayudarles con el negocio y me dieran algo, llegó el tiempo en que me separé de ellos y me vine a este localito, que todavía tenemos. La persona que me lo pasó vendía lo mismo, falleció hace años, era comadre mía. Conocí a mucha gente anterior que ya falleció ”, recuerda.

Don Vicente no se cansa de trabajar. Llega a su local a las 09:00 de la mañana y se retira a las 18:30 ó 19:00 horas, ni siquiera se toma el domingo para descansar. ¿Y cuándo descansa? “Pues el día que Dios me recoja, ese día descanso”, dice entre risas. Unicamente en Semana Santa descansa unos días. No tiene ánimos de quedarse en casa para estar peleando y recibir órdenes, prefiere acudir a trabajar, platicar con clientes y amigos.

“Bendito sea Dios, hasta ahorita no tengo presión, no tengo azúcar, no tengo colesterol, nada. Todavía voy a Aguascalientes, a San Juan de los Lagos, a Villa Hidalgo, a Moroleón a traer algo de novedad de mercancía. Me dicen mis hijos, mis nietas: ‘ya no vayas a trabajar’, y bueno, ¿qué hago en la casa sentado? Siempre he estado aquí al pie del cañón”.

“Antes abría a las 05:00 de la mañana y cerraba a las 08:00 de la noche”, afirma.