Saltillo: dueño rifa ‘Beetle Barbie’ por empatía; su madre es sobreviviente de cáncer de mama

De acuerdo a especialistas, que la enfermedad no se presente cinco años después de haberla padecido es un importante avance de sanación, aunque los monitoreos continuarán de por vida, pero con períodos cada vez mas alejados de sometimiento a estudios y pruebas.

Saltillo, Coah.- En la víspera de los estudios de monitoreo para confirmar que el cáncer no regresó, Araceli García, sobreviviente de este padecimiento impulsó a su hijo a apoyar la causa de las mujeres diagnosticadas con cáncer. Lo recaudado por la rifa del beattle rosa de Barbie , costeará estudios pre y post diagnóstico .

“Hace un mes fue el último chequeo, antes de esto habíamos platicado la idea de ayudar a las mujeres con cáncer”, detalló Jorge Lara García, hijo de Araceli, quien comentó es el quinto año después de salir saludable tras recibir tratamiento de quimio y radio terapia.

“Estamos muy agradecidos con la vida y con Dios de que haya sido operada a tiempo”. Jorge comentó que la idea de la rifa era algo sencillo, entre amigos y familiares y apoyar a Grupo Reto, la asociación que ayuda económica y emocionalmente a mujeres diagnosticadas con cáncer.

“Mamá siempre nos ha dicho que debemos ayudar a las personas, que al hacer eso también nos ayudamos nosotros. No pensamos que se fuera a hacer viral”, expresó.

El carro se modificó con la temática de Barbie para ayudar a la fundación, pues Araceli durante su tratamiento, vio como muchas mujeres sufren este padecimiento y como batallaban para obtener recursos para pagar estudios, tratamientos, medicamento e insumos como pelucas, turbantes y cremas.

El apoyo a Grupo Reto, había sido solo de palabra hasta que la noticia se viralizó, por lo que acordaron de manera formal, mediante un escrito que el 25 por ciento de la venta de los boletos sería destinado a esta causa y la compra de boletos registró un ligero incremento.

“Debe ser por la confianza en la legalidad de la rifa que no se vendían. Aún no hay la respuesta deseada, aún no se recupera el valor del auto, pero como quiera va la ayuda a la fundación”, aseguró Jorge Lara.

Son aproximadamente mil boletos con un precio de 99 pesos, donde el próximo 24 de diciembre con el sorteo de la Lotería Nacional saldrá el ganador. “Casi compran de uno, son pocos los que han comprado de varios, y es porque les gusta la temática”.

Liliana Elizondo Figueroa, directora de Grupo Reto invitó a la sociedad a sumarse a esta causa. Dio a conocer que la aportación que reciban de esta rifa será destinada al pago de estudios pre y post diagnóstico de mujeres.

“Es los programas que hacemos para apoyara a las mujeres, es para apoyos educativos, pelucas, pero principalmente en el pago de estudios especializados para personas que apenas están en el proceso de diagnóstico y les piden muchos estudios, patologías, tomografías y biopsias, y las personas diagnosticadas, es lo mismo pero para control, para ver que ya estén bien y el seguimiento a dar”, refirió.

Insistió en que sea o no día de la lucha contra el cáncer de mama es importante que las mujeres se realicen la autoexploración y acudan a chequeos médicos para estar pendientes de su salud y a tiempo de salvar sus vidas.