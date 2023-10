Saltillo: acusan a bar de defraudar con concurso de disfraces

Previamente, al llegar, el sombrerero loco dijo haber consultado con un capitán de meseros quien le señaló que no era necesario consumir ni tener reservación y que incluso podría venderle el consumo de 7 mil 500 a otra mesa.

“El gerente no quiso hacerme válido ese cambio a cualquier mesa, por esa situación y como no había consumido nada de alcohol no me pagaron los 7 mil 500 y no me hicieron válida pasar la promoción de los 7 mil 500 de consumo a cualquier mesa”, acusó.

Posterior a esto, afirmó el usuario de redes sociales, el gerente del lugar se puso prepotente obligando al personal a sacarlo del sitio.

“Voy a tomar opción legal en esta situación, cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, hago responsable al gerente general de este establecimiento que es José Lombardo”, refirió.