Saltillo: Fueron tres segundos de diferencia entre tierra regada o una tragedia

En buena medida tiene que ver porque comparado con lo que se conduce, se tiene la idea equivocada de que los trenes son lentos y pesados, lo que no siempre es así.

Hay una recomendación que no se debe ignorar al conducir , “nunca intentes ganarle el paso al tren” y por lo que se vio en estos dos últimos días, es una más de las advertencias no atendidas.

A veces, por sinuosidades del camino o por la vegetación, se tiene que escuchar para saber si el tren viene, lo que no fue el caso en los dos percances de estos días.

Como México no tiene una norma específica que establezca una distancia mínima para cruzar las vías sin temor, sirven las regulaciones generales de seguridad ferroviaria sobre el tema.

Solo basta ver el video del choque en Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles. Es notoria la imprudencia de los conductores, el tren se viene acercando y cruzan dos autos, sigue avanzando el tren y se ve al tráiler de doble remolque y a su lado un autobús de transporte de personal, cruzando las vías de oriente a poniente, mientras otro camión lo hace en sentido contrario y luego, apenas tres segundos después de que los camiones pasaron la vía, la máquina golpea el remolque del tráiler.

No hubo heridos y por el material que llevaba el tráiler, a saber tierra, no pasó a mayores, solo fueron daños materiales y la sacudida, pero no siempre se corre con la misma suerte.