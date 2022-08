Saltillo gasta tres veces más en decoración navideña y de Halloween que en Fiestas Patrias

La venta de cadenas, faldas, moños, rebozos , entre otros artículos para las festividades de septiembre incrementa alrededor de un 40 por ciento, mencionaron los mercaderes, las ventas no son iguales a las que se esperan durante Halloween y Navidad, cuando también arriban a la ciudad con máscaras de monstruos, pinos y luces de colores desde la Ciudad de México .

“En septiembre sí incrementan las ventas de artesanías, trompetas, matracas o artículos de cocina tradicionales, pero la venta no se compara con la de otras celebraciones de temporada”, aseguraron los comerciantes.

Además, locatarios del Mercado Juárez, señalaron que pocas personas invierten en tener un traje típico mexicano, un sarape original o sombreros charros, pues los precios les parecen muy caros, aunque sea la misma inversión que hacen para adornos como inflables de Santa Claus o pinos.

“Se compran tenis muy caros sin chistar, a veces compran monos de esos de aire en mil pesos pero les ofende que un traje jalisciense cueste mil 200 pesos, te dicen que por qué tan caro o te regatean”, expresaron los comerciantes.

En un recorrido por el mismo Mercado, VANGUARDIA documentó que cada uno de los trajes como el de la China Poblana, Charro o vestidos jaliscienses de colores, así como los rebosos y blusas bordadas van desde los 300 pesos y hasta los 4 mil pesos, un precio que pocos están dispuestos a pagar, dijeron.

Don Juan Siller, comerciante del Mercado, aseguró que sin duda, el lábaro patrio no es de gran arraigo en los saltillenses, pues gastan sólo alrededor de 300 pesos para la compra de adornos, cazuelas, molcajetes y otras artesanías, mientras que, cuando se ofertan adornos para otras festividades se desembolsan hasta mil pesos, es decir, más del triple que en las Fiestas Patrias, aseguró el comerciante.

“No gastan mucho, si bien sí se tiene un aumento en las ventas, no es lo mismo que en Navidad. Por ejemplo, cuando compran disfraces de ángeles, pastores o diablos no reniegan por los precios, igual pasa con el disfraz de la Virgen Guadalupana.

Quizá no es que no haya arraigo mexicano, quizá su forma de patriotismo es otro pero ahí se ve cómo es que el mexicano lo suyo no lo compra, prefiere gastar en cosas extranjeras”, expresó Don Juan.

