Saltillo habla: Sequía, pandillerismo y lujuria, los problemas que aquejan a la Zapalinamé

“Tenemos una semana sin agua, ha llegado dos días y solo dos horas cada uno. Los inteligentes nos dimos cuenta y llenamos tinas, pero imagina la gente que no, muchos no han podido lavar o bañarse” .

Además, los vecinos de calles cercanas y fraccionamientos de la zona también están experimentando la escasez de agua, e incluso les ha llegado en menor medida que a la colonia Zapalinamé.

“Yo vivo en el fraccionamiento Urdiñola y no hemos tenido agua en toda la semana. He tenido que llenar tinas y mi tinaco, y como quiera no es como que recaude la gran cosa porque al paso de un rato se vuelve a ir”.

TE PUEDE INTERESAR: A pesar de accidente en V Carranza con menor pedigüeña, persisten niños y adolescentes en cruceros de Saltillo

Sin embargo, aunque la falta de agua ha sido el problema más destacado, no es el único inconveniente en la colonia, ya que señalan que la disminución de patrullajes policiales ha aumentado la inseguridad.

Afirman que en el lado oeste de la plaza interior de la colonia hay muchos callejones, los cuales, si se visitan durante la noche, es muy probable que las personas sean víctimas de robos.

Del mismo modo, relatan que hay puntos de reunión en la misma plaza donde “se juntan jóvenes a fumar, nadie sabe qué y a tirar pedradas a la gente que pasa por la calle o romper botellas de vidrio.”.