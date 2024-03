Saltillo: ‘Influyente’ trabajador de la CFE se estaciona sobre la ciclovía... ¡le quitan la placa!

El conductor de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad fue sorprendido estacionado sobre la ciclovía, en la callle González Lobo, en Saltillo.

El trabajador de la CFE se resistió a liberar el espacio cuando un oficial de Tránsito Municipal se lo solicitó, por lo que el uniformado se vio en la necesidad de retirarle la placa y levantarle una infracción.

El abuso del “influyente” provocó la indignación de los usuarios de la ciclovía, quienes cuestionan: “¿Y sus superiores en CFE no pueden educar a su personal y hacerles ver la importancia de respetar las leyes y reglamentos?”.

Por su parte, Alejandro Dávila publicó en Facebook: “Como dice su Santo Patrono: “Se sienten bordados a mano”.

Brucce Silva compartió: “Excelente acción. Cuando ando en la ciclovía no tienes idea, hermano, la clase de personas que invaden la ciclo... Les vale!! Y se enojan porque a huevo #@## quieren pasar por la ciclovía. Siempre me paro y no me muevo hasta que se salgan”.

Según reportes de Tránsito Municipal, tres personas son infraccionadas cada día por estacionarse sobre la ciclovía.

Alejandro Dávila recientemente encabezó un movimiento llamado “Boyatón”, para el rescate del espacio exclusivo para ciclistas. Con la colaboración de amigos y amantes del uso de la bicicleta, fueron colocadas cerca de 2 mil boyas para delimitar la ciclovía, con una inversión superior a los 100 mil pesos, aportación de ciudadanos.

Después años de estar en abandono y sin mantenimiento por varios años, la Ciclovía recobró vida y ahora es segura en un tramo de poco más de 8 kilómetros, abarcando desde el periférico LEA, a la altura de Autozone, hasta la Unidad Camporredondo de la Universidad Autónoma de Coahuila (al oriente) avenida Universidad y González Lobo.