Saltillo: llama Raúl Vera a la participación ciudadana en búsqueda de desaparecidos

Aunque se reconoció que los problemas de inseguridad no solo no han sido erradicados, sino que se repiten en estados del sur, el obispo Raúl Vera indicó que la acción comunitaria es la clave en la lucha por los derechos humanos .

“La resistencia con dignidad y valentía nos puede llevar a buen puerto”, indicó Raúl Vera, quien desde hace más de una década ha dado acompañamiento a cientos de familias de personas desaparecidas y ha levantado la voz para exigir la búsqueda de sus seres queridos y justicia.

“Yo no pierdo la esperanza. Me da mucho pendiente (lo que está pasando), pero yo no pierdo la esperanza”, dijo.