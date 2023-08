En entrevista Carlos López, jefe de servicio de Hyundai en Saltillo, explicó que como concesionaria no tienen un laboratorio para determinar de dónde proviene la gasolina dañada.

Contó que a gasolineras como Oxxo Gas les surte el combustible pipas de Pemex, mientras que a otras como Prodynamics, Los Pinos o Cargo Gas, les llegan pipas que no son de la paraestatal.

“La gasolina esa que están vendiendo es muy barata, muy económica pero no cumple con los octanos que debe traer la gasolina. Entonces le echan agua o aditivos para hacerla rendir” , declaró.

“Todas, no hay a cual irle. Es increíble que ahora no hay ninguna que tú digas ‘esta es la más confiable’. No hay cómo acusar a alguna”, detalló.

Declaró que los automóviles llegan con “síntomas” de este tema como que se jalonea, cascabelea, no avanza o simplemente ya no arranca.

Sin embargo López aclaró que ha habido casos en los que presentan este tipo de problemas y no se derivaron específicamente por gasolina en mal estado.

El directivo de la concesionaria mencionó que han hecho experimentos de observación y pruebas de manera rudimentaria donde se han dado cuenta que el combustible tiene aditivos, tiene un color más claro o bien, no enciende en contacto con el fuego como debe ser.

“Todos tenemos en nuestra conciencia el olor a gasolina y hemos encontrado un líquido que no huele a combustible, huele como a diésel o a aditivo. Ponemos también la gasolina en un recipiente de vidrio y se separa el combustible del aditivo”, declaró.

Lo anterior ha causado que el servicio de la compañía en la capital coahuilense reciba cerca de un automóvil al mes para reparaciones de este tipo, “pero no debe haber ni uno”.

Añadió que el año pasado la tasa fue mucho mayor pues hubo prácticamente siete reparaciones de este tipo al mes.

Además, López contó que en un lapso de dos años, se han tenido que cambiar por completo los motores de dos coches de cerca de 7 mil 200 que se han verificado en total en la agencia en ese periodo de tiempo.

Mencionó que esto se debe a que el metal de la cámara de combustión e incluso las bujías o los pistones se fundan, pues sale a una temperatura mayor a la que está diseñado.

Aclaró que en un caso en el que un cliente no pudo ejercer su garantía, la marca CargoGas se hizo responsable de los costos del vehículo.

“Se ha dado en los últimos años, desde que las gasolineras comenzaron a comprar el combustible de diferentes marcas incluso en Estados Unidos”, aclaró.