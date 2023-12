Saltillo: protestan activistas por maltrato a animales en Control Canino

Ayer, integrantes de este grupo acudieron a Control Canino ante la alerta ciudadana de que había un grupo de al menos 50 perros de raza “Chihuahua” que serían sacrificados. En un intento de rescate para evitar la matanza, ingresaron y se percataron del trato a las mascotas.

“Hace 15 días tuvimos una reunión con el doctor Carrillo, en Control Canino, para tocar el tema del maltrato animal en el sitio, que implica muchas cosas: puede ser desde que no les dan de comer, no los limpian, los golpean. Los animales presienten a qué van a ese lugar; lo puedes ver en sus ojos”, detalló Emilio Segovia, de la asociación civil Oncopets.

Relató a VANGUARDIA que en esa reunión se acordó con la dirección de Salud Pública cambios principalmente en materia de higiene y trato digno a los animales asegurados, los cuales no se cumplieron.

“Habíamos tenido un acuerdo en el que se iba a mantener limpio, con comida y con agua, cosa que no se hizo. Nos metimos a la fuerza para checar, porque no nos permitían la entrada, para ver la situación, y sigue la situación igual, no hay cambios, ya se habló otra vez, y ya van a poner a la gente a que haga su trabajo, pero mientras, la situación está igual. Nos duele verlos (mascotas aseguradas) en esa situación”.