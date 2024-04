Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga: estas son las zonas donde urge alumbrado, según nuestros lectores

Maty Moreno expresó su preocupación no solo por el alumbrado público, sino también por la urgente necesidad de mejorar el transporte urbano en Saltillo.

Por su parte, Guts Angus señaló la oscuridad en áreas como la calle Río Coatzacoalcos y Cristóbal Pereas, donde los residentes corren el riesgo de sufrir robos y otros incidentes.

Ezequiel García destacó que, a excepción del sector del Campestre, gran parte de Saltillo carece de una iluminación adecuada. Estefanía Neesp resaltó las disparidades entre la zona norte, que cuenta con mejores condiciones de pavimentación e iluminación, y otros sectores de la ciudad.

Fernando Fuentes lamentó la falta de luz en lugares emblemáticos como la Alameda Zaragoza, mientras que Lupita Valadez identificó varias calles y avenidas, como la Calzada Francisco I. Madero y la calle Hércules, donde se requiere urgentemente mejorar el alumbrado.

Las quejas no se limitan solo a Saltillo, ya que Martha Eli señaló la falta de alumbrado en Valle del Oriente y Valdés Sánchez. Además, varios usuarios, como Miguel Ángel Sánchez, resaltaron la situación en el Libramiento Óscar Flores Tapia, donde la oscuridad representa un peligro para los conductores.

OTROS COMENTARIOS:

Miguel Ángel Sánchez: Todo el libramiento Óscar Flores Tapia, desde ramos hasta Arteaga está totalmente abandonado, y se vuelve peligroso cuando está nublado o de noche. También la antigua (carretera a) Arteaga o bulevar Valdés Sánchez, en su tramo de Saltillo a Arteaga, hasta la alameda de Arteaga, es una boca de lobo totalmente obscuro, faltan muchos arbotantes y lámparas.

Ricardo Solano: En todos lados. Hace falta mantenimiento en las plazas, Las Maravillas, Biblioparques, etc. hacen falta mejorar vialidades, ya no necesitamos poner bonitas las entradas a la ciudad, ni hacer paseos peatonales chafas, ni hacer miradores que no funcionan. Hace faltan obras que ayuden al ciudadano, no solo obras de relumbrón.

Kary Sánchez: En todo saltillo, ya que privatizaron el servicio de alumbrado público, bueno, que ahora trabajen bien, digo, es lo mínimo.

Lucy González Macias: En el Paseo Capital no tiene ni un año y las lámparas ya no funcionan.

Gaby Rmz Mtz: En todo Saltillo, de hecho la ciudad está decayendo mucho últimamente, no se repara nada.

Cristina Amelia Reyes Vielma: En todo saltillo... Y urge pavimentación y que pinten líneas de carriles.

Aurora Labreda: El libramiento Óscar Flores Tapia. Totalmente olvidado. Hace falta alumbrado y pintar líneas divisoras de carriles.

Ma Esther Fernández: Flores Tapia y también los baches, solo la parte de Ramos Arizpe está bien, no les dará vergüenza.

Alma Mireya Saldaña Gámez: En la entrada de Zacatecas a Saltillo, entrada de Bella Unión a Saltillo, también el pavimento está pésimo.

Eugenia Margarita Rodríguez: Urge bacheo y transporte público.

Jose Eduardo Guillén Damián: En calzada Antonio Narro y El Mimbre donde está el arroyo por la calzada, a cada rato se suben camellón.

Celia Zuñiga: La entrada de la colonia Mirasierra sobre el Bulevar Fundadores, calle 9. A la altura de los campos de fútbol.

Leticia Altamirano: En el Libramiento Óscar Flores Tapia. En algunos tramos de Antonio Cárdenas. En Avenida 20 al sur de Saltillo y otras vialidades del Sur.

Ante esta situación, los ciudadanos expresaron su preocupación y urgieron a las autoridades a tomar medidas para mejorar el alumbrado público en estas áreas, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes.

¿DÓNDE PUEDO REPORTAR?

Durante el año 2023, el Ayuntamiento de Saltillo implementó una línea de WhatsApp, bajo el número 844 160 0808, para que los ciudadanos pudieran reportar diversas problemáticas en la ciudad, desde luminarias descompuestas hasta solicitudes de recolección de basura.

El compromiso municipal estipulaba un plazo máximo de 48 horas para atender cada solicitud. Sin embargo, gracias al eficiente trabajo de las cuadrillas de respuesta, el tiempo de resolución se redujo significativamente, con un promedio de 19 horas o incluso menos desde que se ingresa el reporte.

Este servicio de atención opera las 24 horas del día, asegurando una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de los ciudadanos. Los reportes recibidos se canalizan a las direcciones y departamentos pertinentes para su pronta atención.

Además de la línea de WhatsApp, los ciudadanos también pueden realizar reportes llamando al número 072, en un horario de 08:00 a 21:00 horas.