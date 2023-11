Saltillo: sale a la luz letra de canción que Santa Fe Klan compuso al niño Osmar Contreras

La noticia llenó de emoción a la familia, quienes expresaron su asombro y alegría en las redes sociales : “Está hermosa la canción. Espérenla muy pronto, está hermosa. Todavía no lo creo ”, compartió Carmen, la madre de Osmar , en Facebook .

Aquí te presentamos la letra de la melodía:

‘El ángel que te cuida’

Otra vez despierto en este triste hospital

Veo sus lágrimas cómo caen de mamá

Dame la fuerza para poder encontrar La Paz

Y mi papá buscando solución

Juntando dinero para mi operación

Es que no quiero despedirme y decirles adiós

De pronto cambió mi suerte

Ahora mi vida es diferente

No sé si Dios me sanará o me llevará la muerte

Dios mío que mala suerte

Que ni con todo el billete

Puedo sanar tu enfermedad pero tú eres valiente

Ya tengo miedo pero sé que puedo

Tengo en mi mente una memoria de recuerdos

Con la esperanza me quedo

Aunque la noche la convierta en día

Aunque cruce los 7 mares por tu vida

No se te olvide que siempre hay

un ángel que te cuida

Que te dará la luz cuando no encuentres la salida

A veces viene a mi mente

Esos momentos que ya no vuelven

De pronto cambió mi suerte

Ahora mi vida es diferente

No sé si Dios me sanará o me llevará la muerte

Dios mío que mala suerte

Que ni con todo el billete

Puedo sanar tu enfermedad pero tú eres valiente.