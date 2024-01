Saltillo sigue escribiendo la historia taurina

“ A través del lenguaje de la tauromaquia podemos encontrar diversas analogías y metáforas, no se nos olvide que en el ruedo está la razón ejemplificada por el hombre y la fuerza bruta a través de un animal, de una bestia. Es un combate en el que siempre gana la razón, sin embargo, hay ocasiones en que la tragedia, llamada suerte, se hace presente, de ahí el título de Suerte Contraria, que a su vez es una suerte que se hace en la tauromaquia” , apuntó.

El libro está pensado para personas de 16 años en adelante, con historias cortas que se pueden entender; tal vez el taurino de cepa va a entender con mayor profundidad y sentimiento, no obstante, cualquier persona, aunque no tenga conocimiento de la fiesta brava, lo va a comprender. La intención es acercar a los no aficionados al ruedo, a los toros, a vivir y gozar algo que difícilmente se puede expresar en palabras y plasmarlo en papel.