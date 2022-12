Con 35 años como taxista en Saltillo, don Cruz Campos Frausto ha sufrido nueve asaltos, afortunadamente no ha resultado lesionado, sin embargo, las amargas experiencias no le han hecho pensar en dejar el oficio.

“Del que más me acuerdo, fue de unos salvadoreños que se subieron allá por los negocios de chatarra del Otilio González, por allá se subieron y me quitaron 700 pesos, los carajos, fue como a las ocho de la noche. Uno traía un picahielo y otro traía un cuchillo”, comentó.

Le pidieron llevarlos a la colonia Guayulera, lo dirigieron a un lugar solitario, oscuro y ahí lo robaron.

“Después me asaltaron dos mujeres, llegando al destino a donde iban, una de ellas me dijo ‘nos va a dar todo lo que traiga y no le vamos a pagar la carrera’, también con cuchillo en mano las dos, eran como de unos 35 años y me quitaron el dinero”, comentó.

Lo abordaron en la Zona Centro y le pidieron llevarlas a la colonia Herradura. “No fueron las que les dicen Las Cariñosas, esas son tres, se suben, te empiezan a acariciar y si te la crees, pues te joden. Estas no, nomás querían el dinero”, dice entre risas.

Otro asalto lo sufrió en el cruce de Corona y Acuña. Hizo alto y dos jóvenes de unos 25 años le abrieron las dos puertas delanteras, lo amenazaron con un cuchillo para robarlo a las 10:00 horas y corrieron por una calle en sentido contrario, para que no los siguiera.

TE PUEDE INTERESAR: Ante frente frío, más de 300 personas acudieron a albergues en Coahuila

Estos tres atracos fue en los que más se asustó, al temer por su vida. Los otros seis asaltos los sufrió sin que los delincuentes portaran armas.

A sus 78 años, el habitante de la colonia Ampliación Niños Héroes, por el Cañón de San Lorenzo, no cuenta con concesión propia, toda su vida ha rentado las placas.

“He metido cuatro solicitudes por medio del Municipio, nunca me han tocado, mejor les dan a otros que ni taxistas son. Ahora metí una solicitud con el alcalde Chema Fraustro, a ver si me tocan unas. Ahorita pago dos mil 200 por mes por la renta de placas”, mencionó.

Hace seis años, con mucho sacrificio, logró comprarse su carro de agencia. Tiene la esperanza de que el alcalde le otorgue la concesión por derecho de antigüedad.

Don Cruz vive solo, tiene siete hijos que lo visitan de vez en cuando. Sin ninguna enfermedad, “gracias a Dios”, en ocasiones va a un centro de baile ubicado por la calle de Corona y Abasolo y a un bar por la Central de Autobuses, para ver si encuentra pareja, pero hasta el momento solo se ha topado con mujeres interesadas que quieren dinero. “A ver si me hace publicidad”, concluyo.