Saltillo: ‘Tenía que salvarlo’, dice oficial que rescató a jovencito que intentó quitarse la vida

Junto a él, Aldo pensó: “Con la pena y todo, pero tengo que salvar la vida de este chavo”.

Aldo dice que todos tenemos oportunidades en esta vida, así que decidió brincar y acercarse.

El oficial le instó a no tomar la decisión de acabar con su vida, lo invitó a subir a la patrulla y le ofreció agua o un refresco para poder conversar sobre lo que le estaba sucediendo. Además, le dijo: “Tengo dos hermosos hijos, y no puedes hacerme eso. Si tú te avientas, me aventaré contigo para tratar de salvarte, y no quiero que eso pase porque no es justo para nadie”.

El oficial comentó que Jesús tenía una llamada con su madre en el teléfono. Le pidió el celular, se lo dio y le informó a su madre sobre la situación de su hijo antes de colgar para hablar con Jesús.

Cuando Jesús expresó: “No quiero existir, no tengo soluciones en mi vida”, el oficial le preguntó su edad y al enterarse de que tenía 16 años, le dijo: “Estás muy joven, hijito”. Continuó hablando con él hasta convencerlo de ir a la orilla. Durante la conversación, el policía recibió una llamada de la madre del joven, quien estaba abajo y esperaba arriba para encontrarse con él.