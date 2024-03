Saltillo: Vecino de Las Quintas defiende retiro de plumas; ‘municipio no está para hacer favores’

https://maps.app.goo.gl/39VZJA66ZVFDUk1TA

En ese sentido, García Reza indicó que por ello la administración presidida por Vierna Dávila expone que son “morosos”, pues no han querido aportar a su Comité.

“Si Desarrollo Urbano o el gobierno municipal, el juez en este caso, no hubiera tenido elementos suficientes para retirar las plumas no lo hubiera hecho. El gobierno municipal de Saltillo no está para cumplir caprichos ni para hacer favores”, declaró García Reza.

García indicó que si bien Vierna Dávila entró como administradora del fraccionamiento en 2022, el cargo lo ocupó su esposo Valentín Alvarado por 11 años “sin dar cuentas claras a los vecinos”.

Fue el viernes 8 de marzo cuando Vierna Dávila presentó a VANGUARDIA un documento en el que realizó una denuncia ante la administración anterior por más de 20 mil pesos faltantes.

Al respecto, García aseguró que la denuncia se desechó luego de que se encontró que solo faltaban 200 pesos, mismos que se entregaron.

El vecino indicó que ante el retiro de las plumas el pasado viernes, este sábado se contrató a personal de seguridad para que realice rondines, asegurando no querer afectar la comodidad de Las Quintas.