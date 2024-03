Saltillo y la preocupante realidad de sus hospitales

Imagina que eres una persona sana llena de vida y energía. No tienes problemas de salud, y la idea de visitar un hospital no está en tu lista de prioridades. Pero, ¿qué pasaría si un día te enfermas repentinamente? ¿O si tienes un accidente? En ese momento, la calidad del hospital al que acudas puede ser crucial para tu recuperación y bienestar.

Carlos Recio Dávila: La clínica del Magisterio

Lucía Pérez Paz: La clínica del magisterio. No hay nada, ni sillas

Restaurante San Pedro de los González: Si no sangras, si no te sientes peor, si crees que sí la haces para llegar a Monterrey, ningún hospital en Saltillo es bueno, el mejorcito es el Universitario y el IMSS, los particulares “tengo historias”.

Martha Santos de León: La clínica 2 del IMSS. Llegas a urgencias con síntomas de apendicitis y te dejan a tu suerte en la sala de espera hasta que te desmayas. Salen con que hay mucha gente y que “todos vienen igual de enfermos”. Lo peor es que ese “dictamen” lo emite una recepcionista parsimoniosa, indiferente e ignorante.

Luis Eduardo Mendoza López: En la clínica 2 entras con una enfermedad y sales con 20, y luego no hay medicinas y les dices que lo pidan a la megafarmacia de AMLO y dicen que qué es eso, que no la conocen!

Mercedes Espinosa: Universitario, General y Magisterio.

Lucero Delgado: La Clínica del Magisterio

Mowa Verdez: Magisterio y Universitario

Fabiola Pérez: Hospital General es un matadero

Fany Torres Sánchez: Magisterio, el equipo es muy viejo

Sarahí Cepeda: Magisterio, negligencias médicas al por mayor!

Cony Cárdenas Cárdenas: Hospital General, por falta de ética y amor a su profesión

Luna Esmeralda: Según he visto el Magisterio porque ni doctor, ni medicina hay... Y llevan años así... En mi experiencia la clínica 1, no sé si por fin se fueron algunos de los doctores “viejos” porque tenían 0 empatía, 0 profesionalismo y mucha violencia verbal y psicológica al paciente... Sobre todo la dentista, nada de amor a su trabajo... Pero insisto no sé si ya no están, espero que ya no, tal vez así mejore el hospital... Nueva sangre sin rencor en su trabajo.

Francisco Padilla: Sin duda la clínica del magisterio. Es una lástima que en sus buenos tiempos fue quizás la mejor de la ciudad.

Carlos Eduardo Valdez Treviño: Todos en los que los médicos titulares dejen sin supervisión a los practicantes

Roberto De Luna: Todos los hospitales tienen carencias pero también cosas buenas, todo depende de cómo somos tratados. Cuando te toca así sea el mejor o cuando no te toca así sea el más modesto, he tenido experiencias en ambos servicios.

Juan Manuel Renkse: Leonardo Encina hacemos lo que podemos con lo que tenemos desafortunadamente el gobierno no hace nada y crecen muchas cosas que si fuera al contrario que buena atención brindaríamos

Berenice Ramos De Styless: Magisterio una vez mis tías y yo atendimos a mi mamá ahí y te atienden de mala gana

Nallely Tonone: Hacen falta más hospitales en Saltillo. Es una ciudad que ha estado creciendo exponencialmente y los hospitales son los mismos desde hace 30 años. Se colapsan los servicios de salud por la gran cantidad de pacientes.

Martha Briones: El seguro 2! Se maman; todo el mundo entra en la dinámica de hacerse pendejo! O no IMSS Coahuila; programan citas con especialistas y cuando tienes tres horas aquí te dicen: hay que reprogramar porque el doctor entró a cirugía! Te dan la cita hasta octubre! Es terriblemente real Javier Guerrero, para que pongas atención!

Le Franch: Ni a cuál irle. Todos (en Saltillo realmente hay muy pocos) están por la calle de la amargura, tanto privados como públicos. Muchos sólo lucran con la salud de los pacientes. Y no sólo en Saltillo sino en todo el país. Una fatalidad y tragedia permanente el sistema de salud de México, para desgracia de todos.

Ana Luisa Leza Hilario: Hospital General. No tienen equipo, que ni los médicos pueden hacer las cirugías. Supimos de un caso de un joven de 20 años que le necesitaba una cirugía por fractura de cráneo, literalmente murió por no tener dinero

José Luis Estévez: Todos tienen falla, así puede ser privado o servicio público, depende mucho del personal y su ética profesional..... También de uno como usuario el trato que le damos al personal y tener nuestro historial médico en orden por si en el hospital no lo tienen así, por qué también así pasan las negligencias a mi me acaban de operar el lunes, pero la médico me preguntó si era cierto un estudio jajaja que nunca me hice , ya hasta me estaban detectando un tumor cancerígeno inexistente jajaja lo bueno que guardé todos los estudios que me han realizado en todo un año.

Keith Rivera Oranday: La clínica para laboratorios, Ramazzini pésima experiencia. No son confiables sus resultados. Me cambiaron mi tipo de sangre en el resultado que me dieron, y la respuesta fue ya lo corregí, te doy otra hoja impresa. Yo quería el reembolso por que mi ginecólogo dudó de todos los estudios que me había hecho . Y ellos solo me querían dar otra hoja corrigiendo....

Miriam Arredondo: Ninguno, los médicos se sienten Dioses y amos del Universo, son groseros, displicentes, indolentes, insolentes ¡ah pero ven el billete y les brillan los ojitos. Hasta caravana te hacen. El otro día me encontré a un doctor en el cine y quise saludarlo, pero luego pensé: “¿Me irá a cobrar por saludarle?” Nadie, son contados con los dedos de la mano quienes son grandes seres humanos, y buenos doctores, que eso en una sola persona no es posible. Y con los hospitales es lo mismo...¡¡ Sin billetes no baila el perro!!

María Fernanda Zetina: El Hospital Universitario, cometieron muchas negligencias con mi papá, no fueron honestos, no tenían equipo para tratar complicaciones de leucemia ni medicamentos, personal deficiente, no nos dejaron contratar por fuera otro doctor. Falleció nadie nos dio la cara. Además tienen instalaciones ya muy deterioradas y sábanas manchadas

Luz María Briones: El Universitario. La mayoría de los doctores son internos con muy poca experiencia profesional y muy faltos de ética profesional y muy insensibles. Ordenan estudios y estudios como si estuvieran experimentando. Lo que denota falta de conocimiento. Total que un sinfín de negligencias médicas Que ocurrieron con un familiar. Eso sí para cobrar por adelantado son excelentes

Mayela Esparza: La Clínica del Magisterio sección 38, no hay buenos médicos, puros pasantes de medicina, no hay medicamentos, ha muerto mucho agremiado por contaminación de aparatos qué usan y no les dan mantenimiento de desinfección yo la llamo la Clínica de la muerte.... desgraciadamente la han abandonado, sin mantenimiento, sin medicamentos, sin médicos, etc

Patricia Flores: El Hospital General, estuvimos ahí con un familiar 20 días y tuvimos que solicitar el alta voluntaria por qué ahí no le hicieron nada Quiero destacar que los médicos generales, cirujanos y enfermeras estuvieron siempre al tanto de la salud de mi hermana, el trato y la atención fue muy bueno, sin embargo el hospital carece de muchísimos aparatos, especialistas y no se diga medicamentos, el lugar está muy grande y aún está bien cuidado, si el gobierno atendiera las necesidades del hospital, este podría ser de primera.

NO TE AUTOMEDIQUES

Acudir a un médico cuando se siente mal de salud es importante por varias razones:

Diagnóstico preciso: Los síntomas de diferentes enfermedades pueden ser similares, y a veces pueden ser difíciles de distinguir para una persona sin capacitación médica. Un médico puede hacer preguntas específicas y realizar exámenes para determinar la causa exacta de los síntomas.

Tratamiento adecuado: Una vez que se ha hecho un diagnóstico, un médico puede recomendar el tratamiento adecuado. Esto puede incluir medicamentos, terapia física, cambios en el estilo de vida o incluso cirugía. Un tratamiento adecuado puede ayudar a mejorar los síntomas y prevenir complicaciones.

Prevención de enfermedades: A veces, los síntomas pueden ser el resultado de una enfermedad subyacente que aún no ha causado problemas obvios. Un médico puede identificar estos problemas antes de que se vuelvan graves y recomendar cambios en el estilo de vida o medicamentos para prevenir complicaciones graves.

Asesoramiento y apoyo: Los médicos también pueden proporcionar asesoramiento y apoyo emocional. Esto puede ser especialmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas o graves, donde el paciente y su familia pueden necesitar ayuda para hacer frente a la situación.