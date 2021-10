Saltillo y Torreón limpios en revisión de Auditoría

No obstante que sí recibieron observaciones por no ajustarse a las normas en adquisiciones, servicios y obra pública, los municipios más grandes de Coahuila: Saltillo y Torreón, salieron bien librados en la revisión del gasto de las participaciones federales, porque no se les encontró algún probable daño al erario, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el caso de Torreón se revisaron 771.2 millones de pesos, es decir, el 69.6 por ciento de los mil 107 millones que recibió el municipio durante el año 2020 en el concepto de participaciones federales.

“En el ejercicio de los recursos, el Municipio infringió la normativa, principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado Coahuila”, explica el dictamen final de la auditoría sobre el municipio de Torreón.

Sin embargo, aunque hubo infracciones a la normativa de dos leyes básicas en el funcionamiento municipal, la Auditoría Superior de la Federación no encontró un probable daño a la Hacienda Pública, y las observaciones que se generaron fueron atendidas durante la auditoría.

Sin embargo, la misma ASF aclara que en el caso de Torreón, “el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.

SALTILLO SOLVENTÓ OBSERVACIONES EN LA AUDITORÍA

Al municipio de Saltillo le revisaron 809.6 millones de pesos, es decir el 67.1 por ciento de los mil 206 millones que recibió de participaciones federales en 2020, y tampoco se detectó daño al erario federal.

Para Saltillo la ASF hizo la siguiente observación en su dictamen final: “el municipio infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública, que no generó un probable daño a la hacienda pública”.

Las observaciones generadas fueron solventadas durante la auditoría; se señala que “el municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.