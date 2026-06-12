67 zonas de Saltillo tiene tomas comunitarias; ‘Están donde no ha llegado AgSal’

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    67 zonas de Saltillo tiene tomas comunitarias; ‘Están donde no ha llegado AgSal’
    De acuerdo con la paramunicipal, estas tomas se ubican principalmente en colonias irregulares asentadas en las faldas de la sierra, donde las condiciones geográficas representan un desafío para la infraestructura tradicional. CUARTOSCURO

Se informó que instala tomas en sectores donde aún no ha sido posible introducir la red formal de agua potable, con el objetivo de garantizar el acceso al recurso a las familias

La página oficial de Aguas de Saltillo reporta un total de 67 tomas comunitarias al 2025. El gerente general de AgSal, Iván Vicente José, explicó que estas tomas fueron implementadas por la paramunicipal en lugares de difícil acceso de Saltillo, principalmente en las zonas periféricas donde no es posible contar con una red formal de servicios domiciliarios.

Iván Vicente José explicó que esta infraestructura se instala en puntos estratégicos donde la orografía de la ciudad representa un reto insuperable para la ingeniería tradicional de manera inmediata.

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“Hacemos estas tomas porque técnicamente no podemos llegar a donde nos demandan esa agua, evidentemente, porque es imposible por cotas”, señaló el directivo.

Argumentó que, al colocar estas tomas en las proximidades, se permite que múltiples familias accedan al recurso de manera segura.

El criterio de suministro se rige bajo estándares internacionales. En entrevista, detalló que el objetivo es que cada ciudadano pueda obtener “por lo menos el mínimo que marca la ONU de 50 litros por habitante y día, que es lo recomendable”.

Estas acciones se concentran principalmente en las colonias irregulares situadas en las faldas de la sierra. En una solicitud de información se indica que estas tomas comunitarias se encuentran distribuidas en 67 sectores de la ciudad, entre ellos Agua Nueva, Amistad, Ampliación Las Margaritas, Miguel Hidalgo, Mirasierra y Misión Cerritos.

Aseguró que la instalación de estas tomas es una solución temporal, pero necesaria, mientras se completan los procesos legales relacionados con la tenencia de la tierra.

Indicó que, una vez que el municipio regulariza una zona, AgSal procede con los proyectos de inversión para la introducción formal de las redes de agua potable y drenaje.

“Por lo pronto, pues sí, es no desamparar a nadie, apoyar y que al menos tengan agua para el día a día”, enfatizó.

Aunque se cuenta con el registro de 67 tomas comunitarias, no existe un estimado del número de personas que actualmente no tienen acceso al agua potable en sus hogares.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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