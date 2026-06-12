Conoce a Rex, el segundo perro detector de fugas que se suma a Agsal

La mañana de este viernes, la paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) realizó la presentación oficial de Rex, el nuevo integrante canino de su equipo de detección de fugas. Este ejemplar de raza bretón español se suma a las labores que inició su hermano, Manchas, para localizar desperdicios de agua no visibles en la red.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

De acuerdo con el gerente general de Aguas de Saltillo, Iván Vicente José, el proyecto, que comenzó hace un año y medio con Manchas, ha superado las expectativas iniciales. “Este segundo binomio (Rex) viene a consolidar el proyecto de detección de fugas... este nuevo proyecto o esta ampliación del proyecto (con Rex) no viene más que a consolidarlo”, explicó. En rueda de prensa, indicó que los resultados de Manchas avalan la decisión, ya que durante su tiempo de servicio ha detectado más de mil 700 fugas ocultas, lo que equivale a la producción de un pozo de 60 litros por segundo. “En términos comparativos, el ahorro es masivo, ya que esto equivale a más de 750 piscinas o albercas olímpicas de agua recuperada que ahora puede distribuirse en otras zonas de la ciudad”, dijo.

Mientras Rex permanecía sereno junto a Manchas durante su presentación, se explicó la tecnología biológica con la que fue entrenado en Chile. Los canes detectan el cloro libre residual presente en el agua potable gracias a sus más de 300 millones de células olfativas. Según datos técnicos, tienen la capacidad de detectar este compuesto hasta a dos metros de profundidad y con una eficacia superior al 96 por ciento.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

“Esta metodología no solo es efectiva, sino también sostenible, al reducir las emisiones de CO₂ y optimizar los recursos operativos de la empresa”, señaló el titular de Aguas de Saltillo. Aunque Rex acaba de ser presentado a los saltillenses, ya ha comenzado a trabajar. “A pesar de este periodo de adaptación tan corto, de dos meses, ya ha detectado 150 fugas”, dijo. Continuó: “Desde el punto de vista sentimental, nos atrajo la idea de que dos hermanos se pudiesen reencontrar nuevamente”.

LOS HERMANOS Mientras que Manchas es descrito como un perro más travieso, Rex llega con un temperamento más calmado para trabajar junto a su guía, Willy. Tanto Manchas como su hermano Rex se graduaron como Perros Detectores de Fugas de Agua Potable, tras completar un plan de estudios de 28 semanas en el Centro de Adiestramiento Hidro K9, ubicado en Polo de Manquehue 240, comuna de Colina, Santiago, República de Chile. Con este binomio canino, Aguas de Saltillo busca acelerar la detección de fugas ocultas y ampliar la cobertura en más sectores de la ciudad, con el objetivo final de recuperar el agua que actualmente se pierde en la red de distribución. Durante la rueda de prensa, se aseguró que el trabajo del binomio canino representa un ahorro de hasta 30 millones de pesos por cada pozo que no es necesario perforar.

Publicidad