Adultos mayores sufren choque frontal, en Saltillo
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Los hechos se registraron en el bulevar Otilio González, frente a Universidad pueblo
Una pareja de adultos mayores fue trasladada de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de verse involucrada en un accidente vial registrado en la colonia Universidad Pueblo.
Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Otilio González, cuando un automóvil Chevrolet Monza, que circulaba de oriente a poniente, derrapó y perdió el control.
Debido a esta situación, el vehículo terminó impactándose de frente contra una camioneta Chevrolet que circulaba en sentido contrario y se disponía a ingresar a la colonia Universidad.
La mujer que conducía el automóvil sufrió una lesión en el brazo izquierdo, mientras que su acompañante presentó heridas de mayor consideración, por lo que ambos requirieron atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los afectados y, posteriormente, los trasladaron de urgencia a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención especializada.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.
Finalmente, ambas unidades fueron aseguradas por los oficiales y quedaron a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente.