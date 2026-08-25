Adultos mayores sufren choque frontal, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Adultos mayores sufren choque frontal, en Saltillo
    Ambos fueron trasladados a la clínica del IMSS.

Los hechos se registraron en el bulevar Otilio González, frente a Universidad pueblo

Una pareja de adultos mayores fue trasladada de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de verse involucrada en un accidente vial registrado en la colonia Universidad Pueblo.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Otilio González, cuando un automóvil Chevrolet Monza, que circulaba de oriente a poniente, derrapó y perdió el control.

Debido a esta situación, el vehículo terminó impactándose de frente contra una camioneta Chevrolet que circulaba en sentido contrario y se disponía a ingresar a la colonia Universidad.

La mujer que conducía el automóvil sufrió una lesión en el brazo izquierdo, mientras que su acompañante presentó heridas de mayor consideración, por lo que ambos requirieron atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los afectados y, posteriormente, los trasladaron de urgencia a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

Finalmente, ambas unidades fueron aseguradas por los oficiales y quedaron a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

El estudiante y el ciego

true

¿Cuál será tu verso? Las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo
Reelección: ¿La oportunidad que dejamos ir?

Reelección: ¿La oportunidad que dejamos ir?
true

México: entre la tragedia y la farsa

true

¿Por qué seguimos imaginando una nueva guerra civil?
true

Sheinbaum juega a las vencidas con AMLO
Envejecimiento demográfico no es sinónimo de fragilidad económica.

Envejecimiento demográfico no es sinónimo de fragilidad económica
true

Cuidarnos mutuamente