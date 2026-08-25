Adultos mayores sufren choque frontal, en Saltillo

Una pareja de adultos mayores fue trasladada de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de verse involucrada en un accidente vial registrado en la colonia Universidad Pueblo.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Otilio González, cuando un automóvil Chevrolet Monza, que circulaba de oriente a poniente, derrapó y perdió el control.

Debido a esta situación, el vehículo terminó impactándose de frente contra una camioneta Chevrolet que circulaba en sentido contrario y se disponía a ingresar a la colonia Universidad.

La mujer que conducía el automóvil sufrió una lesión en el brazo izquierdo, mientras que su acompañante presentó heridas de mayor consideración, por lo que ambos requirieron atención médica.