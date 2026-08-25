Reelección: ¿La oportunidad que dejamos ir?

En abril del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, decisión que se ha ido replicando en los congresos locales —Estado de México y Michoacán entre los más recientes— para armonizar sus marcos normativos con el referido mandato federal. El gobierno en turno ha defendido el giro apelando a la austeridad, al combate al nepotismo y a una consigna que, según se ha dicho desde Palacio Nacional, responde a lo que “pidió la gente”, un regreso al principio fundacional de “sufragio efectivo, no reelección”.

Con la reciente eliminación del mecanismo de reelección inmediata en México y los próximos procesos electorales locales aparejados a la elección federal, como es el caso de Coahuila y la elección de sus 38 ayuntamientos, se cierra un paréntesis institucional cuyos frutos recién podrían haberse comenzado a percibir.

Conviene, sin embargo, detenerse antes de aplaudir el regreso a ese principio como si se tratara necesariamente de un avance. La reelección consecutiva, particularmente en los ayuntamientos, no fue sólo un detalle técnico, sino que representaba una herramienta incorporada a la Constitución en 2014 precisamente para resolver algunos problemas reales, entre ellos el de la mayoría de los gobiernos municipales, condenados a periodos de apenas tres años sin posibilidad de continuidad.

Bajo el modelo al que regresaremos, cualquier presidencia municipal enfrentará una curva de aprendizaje que consume buena parte de su primer año, un segundo año en el que apenas empezará a consolidar resultados y un tercero absorbido por el cierre de la administración y el arranque de su sucesión.

Bien reglamentada, la reelección ofrece justo lo contrario: la posibilidad de que un plan de gobierno se sostenga en el tiempo, que la ciudadanía pueda calificar con su voto el desempeño de quien ya gobernó y que la rendición de cuentas deje de ser, en la mayoría de los casos, un ejercicio retórico para convertirse en un mecanismo con consecuencias electorales tangibles.

El recelo hacia esta figura, hay que decirlo, no nace de la nada. Proviene de una experiencia histórica concreta, la del porfiriato, cuando el mismo Díaz se reeligió sucesivamente entre 1876 y 1911, salvo el paréntesis de Manuel González, hasta que esa prolongación detonó —entre muchos otros factores menos llamativos, pero igual de relevantes— la Revolución Mexicana y la consigna maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. Esa memoria sigue tan viva que basta pronunciar la palabra para despertar la sospecha, aun cuando después, durante la dominación priista, el problema fue distinto, pues fue el régimen de partido hegemónico y no una persona reelecta el que se perpetuó en el poder por décadas mediante una sucesión controlada.

Pero el contexto en el que esa desconfianza se fraguó ya no es el nuestro. Durante el porfiriato no había instituciones electorales débiles o capturadas, sino que simplemente no existían; situación que se repitió en el periodo del partido hegemónico. Hoy hay autoridades electorales autónomas, tribunales especializados y un entramado de fiscalización que, con todas sus áreas de oportunidad, han demostrado capacidad para evitar, hasta ahora, que un gobierno en turno secuestre un proceso electoral a su favor.