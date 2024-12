Alcalde Chema Fraustro se dice dispuesto a sumarse al equipo del Gobernador de Coahuila

El gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, recientemente extendió una invitación para revisar planes laborales a futuro del alcalde saliente de Saltillo, José María Fraustro Siller.

“Yo escuché una expresión que le agradezco mucho, pero me dijo que hasta enero platicamos, pero no me ha dicho más”, mencionó el Edil saltillense en entrevista este jueves al medio día.

TE PUEDE INTERESAR: La Casa del Migrante de Saltillo enciende el espíritu navideño

El Alcalde bromeó sobre encargarse del área de turismo del Estado, sin embargo, aseguró que está dispuesto para cerrar filas y sumarse a donde el Gobernador le sea más útil.

“Me gustaría trabajar, pues que será ¿en Turismo o qué? Yo voy a estar donde a él le interese que pueda estar, que lo pueda ayudar y pueda abonar”, puntualizó Chema Fraustro.

En una entrevista previa a su informe, el Alcalde señaló que estaría buscando tiempo de realizar proyectos propios, lo cual podría verse detenido en caso de ingresar a las filas estatales.

“Vamos a ver en dónde me necesita el Gobernador y platicaremos de estas cosas y yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar a la gente”, confirmó el Alcalde de Saltillo.