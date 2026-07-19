Anuncian tercera edición de la carrera Unidos por la Seguridad en Saltillo; esperan reunir a ciudadanía y corporaciones

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Anuncian tercera edición de la carrera Unidos por la Seguridad en Saltillo; esperan reunir a ciudadanía y corporaciones
    La carrera reunirá a ciudadanos, policías de los tres órdenes de gobierno y elementos del Ejército Mexicano. CORTESÍA

El evento se realizará el 30 de agosto con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la tercera edición de la carrera Unidos por la Seguridad, evento que reunirá nuevamente a ciudadanos, policías de los tres órdenes de gobierno y elementos del Ejército Mexicano en una jornada deportiva que busca fortalecer la cercanía entre la población y las instituciones de seguridad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que, por impulso del alcalde Javier Díaz González, la competencia se realizará el próximo 30 de agosto, teniendo como salida y meta la Gran Plaza del Centro Metropolitano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aqui-andamos-refuerza-movilidad-entre-valle-de-los-almendros-mision-cerritos-y-sierra-blanca-FF22275055

Las inscripciones quedaron abiertas a partir de este 20 de julio, con la expectativa de repetir el éxito de las ediciones anteriores, en las que los registros se agotaron.

“Ya estamos listos con la carrera que une a la ciudadanía con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Es una carrera que ha incrementado su éxito y las inscripciones se han agotado siempre”, destacó el comisionado.

Garza Félix agradeció el respaldo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y el Instituto Municipal del Deporte, instituciones que colaboran en la organización del evento.

Como parte de la promoción de lanzamiento, los primeros 300 inscritos podrán participar con una cuota de 100 pesos. Posteriormente, la preventa tendrá un costo de 150 pesos hasta el 23 de agosto, mientras que el registro será de 200 pesos después de esa fecha.

La competencia premiará a los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil, tanto en la categoría interna policial como en la del público en general, con incentivos económicos de 5 mil, 3 mil y mil pesos.

Además, la inscripción incluye playera conmemorativa, medalla de participación, hidratación y la oportunidad de participar en la rifa de pantallas y bicicletas

$!La carrera reunirá a ciudadanos, policías de los tres órdenes de gobierno y elementos del Ejército Mexicano.
La carrera reunirá a ciudadanos, policías de los tres órdenes de gobierno y elementos del Ejército Mexicano. CORTESÍA

Los interesados podrán registrarse a través de la plataforma www.gotime.mx, en sus oficinas, así como en Café Campestre, Cloroformo Gym, gimnasio Tessen y mediante la plataforma Boletópolis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico