Anuncian tercera edición de la carrera Unidos por la Seguridad en Saltillo; esperan reunir a ciudadanía y corporaciones

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que, por impulso del alcalde Javier Díaz González, la competencia se realizará el próximo 30 de agosto, teniendo como salida y meta la Gran Plaza del Centro Metropolitano.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la tercera edición de la carrera Unidos por la Seguridad, evento que reunirá nuevamente a ciudadanos, policías de los tres órdenes de gobierno y elementos del Ejército Mexicano en una jornada deportiva que busca fortalecer la cercanía entre la población y las instituciones de seguridad.

Las inscripciones quedaron abiertas a partir de este 20 de julio, con la expectativa de repetir el éxito de las ediciones anteriores, en las que los registros se agotaron.

“Ya estamos listos con la carrera que une a la ciudadanía con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Es una carrera que ha incrementado su éxito y las inscripciones se han agotado siempre”, destacó el comisionado.

Garza Félix agradeció el respaldo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y el Instituto Municipal del Deporte, instituciones que colaboran en la organización del evento.

Como parte de la promoción de lanzamiento, los primeros 300 inscritos podrán participar con una cuota de 100 pesos. Posteriormente, la preventa tendrá un costo de 150 pesos hasta el 23 de agosto, mientras que el registro será de 200 pesos después de esa fecha.

La competencia premiará a los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil, tanto en la categoría interna policial como en la del público en general, con incentivos económicos de 5 mil, 3 mil y mil pesos.

Además, la inscripción incluye playera conmemorativa, medalla de participación, hidratación y la oportunidad de participar en la rifa de pantallas y bicicletas