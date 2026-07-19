Saltillo: ‘Aquí Andamos’ refuerza movilidad entre Valle de los Almendros, Misión Cerritos y Sierra Blanca

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: ‘Aquí Andamos’ refuerza movilidad entre Valle de los Almendros, Misión Cerritos y Sierra Blanca
    Cuadrillas municipales rehabilitan el pavimento del bulevar Mirasierra como parte del programa “Aquí Andamos”, que busca mejorar la movilidad en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El programa “Aquí Andamos” mantiene trabajos de rehabilitación de pavimento en vialidades estratégicas y colonias de Saltillo, con el objetivo de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y atender reportes ciudadanos

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene el despliegue de cuadrillas de mantenimiento para rehabilitar calles y bulevares en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia de mejoramiento urbano impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González.

Las labores se desarrollan a través del programa ”Aquí Andamos”, que actualmente concentra trabajos sobre el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Revolución, donde se realizan reparaciones a la carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/miles-disfrutan-del-saltillo-electronico-charls-b-encabeza-el-festival-del-fina-2026-DF22275006
$!Las labores de mantenimiento también se desarrollan en el bulevar Misión Santa Lucía, una vialidad que conecta varias colonias del oriente de la ciudad.
Las labores de mantenimiento también se desarrollan en el bulevar Misión Santa Lucía, una vialidad que conecta varias colonias del oriente de la ciudad. CORTESÍA

De forma paralela, el municipio interviene diversos puntos del bulevar Misión Santa Lucía, una de las principales vialidades de conexión para colonias como Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Sierra Blanca y Gaspar Valdez. Estas acciones se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la rehabilitación de pavimento permite ofrecer traslados más seguros, agilizar la movilidad y responder a una de las demandas más frecuentes de la ciudadanía en materia de infraestructura urbana.

$!Brigadas de Infraestructura y Obra Pública atendieron calles con pavimento deteriorado en colonias como Nuevo Teresitas, Bellavista, Australia y Vicente Guerrero.
Brigadas de Infraestructura y Obra Pública atendieron calles con pavimento deteriorado en colonias como Nuevo Teresitas, Bellavista, Australia y Vicente Guerrero. CORTESÍA

LLEGAN REPARACIONES DE PAVIMENTO A BELLAVISTA, AUSTRALIA, VICENTE GUERRERO Y MÁS

Las acciones también continúan en la calle Emiliano Zapata, que comunica a colonias como San José Oriente, El Toreo y Emiliano Zapata, donde brigadas municipales atienden diversos tramos con deterioro en la superficie de rodamiento.

Además, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de reparación en calles ubicadas en colonias como Nuevo Teresitas, Bellavista, Puerta del Rey, Australia, Vicente Guerrero y La Minita, entre otros sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para reportar baches o pavimento dañado mediante el asistente virtual ”Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el propósito de canalizar las solicitudes y brindar atención oportuna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico