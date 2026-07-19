Saltillo: ‘Aquí Andamos’ refuerza movilidad entre Valle de los Almendros, Misión Cerritos y Sierra Blanca

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene el despliegue de cuadrillas de mantenimiento para rehabilitar calles y bulevares en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia de mejoramiento urbano impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González. Las labores se desarrollan a través del programa ”Aquí Andamos”, que actualmente concentra trabajos sobre el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Revolución, donde se realizan reparaciones a la carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de circulación.

De forma paralela, el municipio interviene diversos puntos del bulevar Misión Santa Lucía, una de las principales vialidades de conexión para colonias como Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Sierra Blanca y Gaspar Valdez. Estas acciones se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas. El alcalde Javier Díaz González señaló que la rehabilitación de pavimento permite ofrecer traslados más seguros, agilizar la movilidad y responder a una de las demandas más frecuentes de la ciudadanía en materia de infraestructura urbana.

LLEGAN REPARACIONES DE PAVIMENTO A BELLAVISTA, AUSTRALIA, VICENTE GUERRERO Y MÁS Las acciones también continúan en la calle Emiliano Zapata, que comunica a colonias como San José Oriente, El Toreo y Emiliano Zapata, donde brigadas municipales atienden diversos tramos con deterioro en la superficie de rodamiento. Además, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de reparación en calles ubicadas en colonias como Nuevo Teresitas, Bellavista, Puerta del Rey, Australia, Vicente Guerrero y La Minita, entre otros sectores de la ciudad. El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para reportar baches o pavimento dañado mediante el asistente virtual ”Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el propósito de canalizar las solicitudes y brindar atención oportuna.