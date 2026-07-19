Ataque familiar en Saltillo: machetea a su madre, agrede a hermana y huye

Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atacada presuntamente por su propio hijo con un machete, durante una agresión ocurrida la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Girasol y avenida del Rosal, en la colonia Valle de las Flores Popular, en Saltillo. En el ataque también resultaron heridos la hija de la víctima y la pareja de ésta.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando al Sistema de Emergencias 911 se reportó que una mujer había sido lesionada con un arma blanca.