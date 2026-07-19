Ataque familiar en Saltillo: machetea a su madre, agrede a hermana y huye
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La madre sufrió una herida de gravedad y fue trasladada al IMSS; el presunto agresor estaría bajo los efectos de sustancias
Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atacada presuntamente por su propio hijo con un machete, durante una agresión ocurrida la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Girasol y avenida del Rosal, en la colonia Valle de las Flores Popular, en Saltillo. En el ataque también resultaron heridos la hija de la víctima y la pareja de ésta.
Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando al Sistema de Emergencias 911 se reportó que una mujer había sido lesionada con un arma blanca.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a Sandra, quien presentaba una profunda herida en la región frontal. Tras estabilizarla, fue trasladada de urgencia a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sitio, el presunto responsable, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna droga, irrumpió en la vivienda y comenzó a agredir a los integrantes de su familia. Durante el ataque también lesionó a su hermana con un bate y al novio de ésta, quienes recibieron atención médica por las heridas sufridas.
Tras la agresión, el sujeto escapó antes de la llegada de elementos de la Policía Municipal. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su localización.