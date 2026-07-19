Encuentran sin vida a joven dentro de su vivienda en Brisas, Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Encuentran sin vida a joven dentro de su vivienda en Brisas, Saltillo
    Elementos de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio ubicado en la colonia Brisas. MARTÍN ROJAS

Familiares señalaron que atravesaba por un cuadro de depresión; la Fiscalía investiga las circunstancias del fallecimiento

Un joven de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida la noche de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Brisas, en Saltillo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre una persona inconsciente dentro de una vivienda. Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al sitio y, tras valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-pierde-el-control-y-derriba-poste-en-saltillo-IF22270091

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Edgar Domínguez. Fue su madre quien lo encontró al interior del inmueble e intentó auxiliarlo mientras solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia; sin embargo, ya nada pudo hacerse para salvarle la vida.

De manera preliminar, familiares señalaron que el joven atravesaba por un cuadro de depresión desde hacía algún tiempo. Corresponderá a la Fiscalía General del Estado integrar esa información a la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

$!La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal mientras se efectuaban las investigaciones y el levantamiento de indicios.
La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal mientras se efectuaban las investigaciones y el levantamiento de indicios. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Al concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico