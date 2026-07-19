Encuentran sin vida a joven dentro de su vivienda en Brisas, Saltillo

Un joven de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida la noche de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Brisas, en Saltillo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales. Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre una persona inconsciente dentro de una vivienda. Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al sitio y, tras valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Edgar Domínguez. Fue su madre quien lo encontró al interior del inmueble e intentó auxiliarlo mientras solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia; sin embargo, ya nada pudo hacerse para salvarle la vida. De manera preliminar, familiares señalaron que el joven atravesaba por un cuadro de depresión desde hacía algún tiempo. Corresponderá a la Fiscalía General del Estado integrar esa información a la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios. Al concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.