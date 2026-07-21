¡Atención! Cerrarán un tramo de General Cepeda por obras de renovación del drenaje sanitario en Saltillo

A partir de este miércoles 22 de julio, iniciarán los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en un tramo de la calle General Cepeda, en el Centro de Saltillo, como parte de las acciones para modernizar la infraestructura hidráulica y mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado.

La intervención se realizará entre las calles Praxedis de la Peña y Privada de Alba, donde será reemplazada una sección de aproximadamente 40 metros de tubería de concreto de 10 pulgadas por una nueva línea de PVC del mismo diámetro, con el propósito de fortalecer la capacidad y eficiencia del sistema sanitario. Previo al arranque de la obra, este martes se desarrollarán labores de logística, preparación de materiales y notificación a los comerciantes y locatarios ubicados en la zona, a fin de informar sobre los trabajos y minimizar las afectaciones durante su ejecución.

Debido a las maniobras de excavación y al uso de maquinaria pesada, las autoridades informaron que será necesario cerrar por completo la circulación vehicular en el tramo donde se llevarán a cabo las obras, por lo que se exhortó a la población a planear sus traslados con anticipación. Como alternativa para quienes transitan por el sector, se recomendó utilizar la calle Mariano Escobedo, incorporarse a Ignacio Allende Sur, continuar por Praxedis de la Peña y Miguel Hidalgo y Costilla Sur, para finalmente retomar la circulación habitual por la calle Félix U. Gómez. Las autoridades pidieron a los automovilistas respetar la señalización temporal y atender las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de mantener una circulación ordenada y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes circulan por el primer cuadro de la ciudad.