Le cambia la cara al Centro Histórico de Saltillo: retiran cables y rehabilitan calles

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    Le cambia la cara al Centro Histórico de Saltillo: retiran cables y rehabilitan calles
    Un mural urbano fue instalado en la esquina de Miguel Ramos Arizpe y Miguel Hidalgo para fortalecer la identidad cultural del Centro Histórico. CORTESÍA

Saltillo avanza en la rehabilitación de su Centro Histórico con retiro de cableado, mejora de banquetas, limpieza urbana y nuevas intervenciones artísticas

El Centro Histórico de Saltillo continúa con un proceso de mejora urbana mediante trabajos de rehabilitación, limpieza y conservación impulsados por el Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad de peatones, mejorar la imagen del primer cuadro y preservar uno de los sectores con mayor valor cultural de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, la Dirección de Distrito Centro mantiene una estrategia integral que incluye el retiro de cableado en desuso, intervención de banquetas, mantenimiento de espacios públicos y acciones de embellecimiento urbano en coordinación con empresas de telecomunicaciones.

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$!Las obras de rehabilitación de banquetas buscan mejorar la movilidad y seguridad de peatones en el primer cuadro de Saltillo.
Las obras de rehabilitación de banquetas buscan mejorar la movilidad y seguridad de peatones en el primer cuadro de Saltillo. CORTESÍA

Entre las zonas donde se realizan labores se encuentran distintos puntos de la calle Miguel Hidalgo, específicamente en el tramo comprendido entre Mariano Escobedo y Benito Juárez, además de vialidades como Juan Aldama, Manuel Pérez Treviño y Juan Antonio de la Fuente.

El retiro de infraestructura obsoleta busca disminuir la contaminación visual generada por cables acumulados en postes y fachadas, además de mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por estas calles, tanto a pie como en vehículo.

Como parte de esta intervención, también avanzan los trabajos del programa de Rehabilitación de Banquetas, proyecto que cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y que contempla adecuaciones para facilitar la movilidad de adultos mayores, personas con discapacidad y familias que recorren el Centro Histórico.

$!Las acciones incluyen mejoras en puntos como Miguel Hidalgo y Mariano Escobedo, así como Miguel Hidalgo y Benito Juárez, con el propósito de generar espacios más accesibles y seguros.
Las acciones incluyen mejoras en puntos como Miguel Hidalgo y Mariano Escobedo, así como Miguel Hidalgo y Benito Juárez, con el propósito de generar espacios más accesibles y seguros. CORTESÍA

Las acciones incluyen mejoras en cruces peatonales ubicados en puntos como Miguel Hidalgo y Mariano Escobedo, así como Miguel Hidalgo y Benito Juárez, con el propósito de generar espacios más accesibles y seguros.

Además de la infraestructura urbana, el Municipio busca reforzar el atractivo cultural del sector mediante proyectos que involucren a artistas locales y al sector privado. Como parte de esta estrategia, se instaló un mural en la esquina de Miguel Ramos Arizpe y Miguel Hidalgo, una intervención artística que busca embellecer el entorno y destacar el talento creativo de Saltillo.

$!Trabajadores municipales y empresas de telecomunicaciones avanzan en el retiro de cableado en desuso en calles del Centro Histórico.
Trabajadores municipales y empresas de telecomunicaciones avanzan en el retiro de cableado en desuso en calles del Centro Histórico. CORTESÍA

De manera complementaria, las Brigadas Integrales realizaron trabajos de mantenimiento en la zona de Paseo de la Reforma, donde se efectuaron labores de desazolve, limpieza y recuperación de áreas verdes ubicadas entre esta vialidad y el bulevar Francisco Coss.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para conservar en mejores condiciones el Centro Histórico, mejorar la experiencia de habitantes y visitantes, y fortalecer la identidad urbana de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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