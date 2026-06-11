Celebra Saltillo la fiesta mundialista y triunfo de la Selección Mexicana en el arranque del FutFest 2026 (Crónica)

Junto con la Copa del Mundo, este jueves al mediodía comenzó el FutFest en el Biblioparque Norte de Saltillo, donde decenas de personas pudieron disfrutar de la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica. VANGUARDIA acudió desde el arranque del evento y aquí le cuento, estimado lector, los detalles de cómo se vivió el partido y qué puede encontrar en el FutFest.

Desde las 11:00 horas, múltiples personas se hicieron presentes en el arco de entrada para el corte de listón que encabezó el alcalde Javier Díaz González junto a otras autoridades de la localidad. Ya adentro, el área principal para ver los partidos es una explanada techada donde se instaló una pantalla gigante, mesas y sillas de Coca-Cola con food trucks alrededor.

Una de las principales dudas que se tenían sobre este arranque era cómo iba a calar el sol, aunque el público se mantuvo bajo dos malla sombras. La vista desde las mesas más alejadas es buena, aunque los postes que sostienen el techo dificultan un poco la vista. Yo pude sentarme en las mesas más cerca de la pantalla y aunque las mesas más alejadas estaban disponibles, unas 60 personas optaron por ver todo el partido de pie, para estar más cerca de la pantalla. El público se unió con porras, trompetas, el cielito lindo, los reclamos al árbitro, el himno nacional y por supuesto la celebración de los goles, tal como si estuviera en el estadio. Al medio tiempo y antes del comienzo del mismo, los organizadores arrojaron dos pelotas gigantes con las que el público se entretuvo mientras no hubo partido. La señal de la transmisión en general fue buena con detalles técnicos mínimos como una señal trabada o la pérdida del audio, sin interrupciones de consideración. Las autoridades informaron que se van a transmitir 50 de los 104 partidos, incluyendo los de la Selección Mexicana y los de las fases finales. Habrá que estar atentos a las redes sociales del Municipio y el Gobierno del Estado para ver cuáles sí se van a transmitir, seguramente los más atractivos. Para ver el Cabo Verde contra Arabia Saudita del próximo viernes, es probable que lo tenga que ver en su casa.

¿SE PUEDE TOMAR? Sin duda la ingesta de bebidas alcohólicas es un aspecto común de ver en el futbol y en el FutFest sí se puede tomar. Venden vasos con dos latas de cerveza Corona de 355 mililítros a 100 pesos. Es importante decir que aunque hoy los puestos no contaban en principio con terminales para pagar con tarjeta, afirmaron que posteriormente sí se va a poder con ese tipo de pago. En dos cheves, un litro de clamato y una orden de cuatro tacos de bistec me gasté 250 pesos. A ello cabe agregar que se cobran 65 pesos de la entrada y otros 60 del estacionamiento, para que los tome en cuenta si va a acudir. Unos 375 en total. Hay que decir que mucha gente dejó vasos, platos y mucha basura en las mesas al término del partido, a pesar de que se instalaron botes de basura en el área.

¿QUÉ MÁS HAY APARTE DE LA PANTALLA? Cabe recordar que el FutFest 2026 se da en el contexto del mundial y también en el que no habrá Feria de Saltillo puesto que en el sitio se están haciendo las obras de Expo Coahuila, el nuevo recinto de convenciones y conciertos. En ese sentido, el festival es muy parecido a la Feria, pues al entrar está un área de juegos mecánicos a cargo de Espectaculares García. Como en la Feria, estos se cobran aparte. También se instalaron los puestos que se instalan en la Feria. Se venden tenis, ropa, artículos de piel, pizzas, llaveritos con una foto personalizada, fotos con disfraz de la revolución, aguas frescas y prácticamente lo mismo que en la feria. Sobre la cancha de beisbol se instaló un escenario donde se presentarán, entre otros, artistas como Bronco, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. Sobre una de las canchas de Fut 7, se instalaron diferentes juegos y dinámicas como un boliche gigante o múltiples contenedores para encestar balones.

‘LO MEJOR ES EL AMBIENTE’ El público se metió de lleno en el partido. Frente a mí noté a una señora que estaba muy entusiasta, incluso en el medio tiempo con la pelota gigante. Me acerqué a ella y a otros visitantes principalmente a hacer una pregunta “¿por qué ver el partido en el FutFest y no en su casa?”. Los cuatro entrevistados coincidieron en que está mejor el ambiente y la vibra. “Me encantó haber venido aquí porque todo está grande, la pantalla, luce todo muy bonito. El lugar lo decoraron muy padre, sillas, mesas, un toldo, nada de calor y un ambiente muy padre. Estuvo mejor que estar en mi casa porque el ambiente se prende y siempre siente más la emoción y festejas en grande”, dijo Delia Sánchez de la colonia Magisterio, la señora entusiasta. Alfredo Charles, de la colonia Saltillo 2000, también indicó que el ambiente es mejor que verlo en la casa. Calificó como “accesibles” los precios tanto de la entrada como de la comida.

En general estuvo muy lleno y con un buen ambiente, aunque habrá que ver qué tanta gente acude en próximos partidos, particularmente cuando no juegue México. Yo creo que vale la pena considerando que por 65 pesos puede uno ver a un artista, ver un partido en una pantallota y si trae más lana, subirse a uno que otro juego mecánico. Si además usted tiene hijos, creo que pueden entretenerse un buen rato en el resto de actividades.

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