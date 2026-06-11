¡Saltillo da el silbatazo inicial al FUTFEST 2026!

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    ¡Saltillo da el silbatazo inicial al FUTFEST 2026!
    El alcalde Javier Díaz González inauguró oficialmente el FUTFEST Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

El evento se desarrollará durante más de un mes, hasta el próximo 19 de julio

El alcalde Javier Díaz González encabezó este jueves la inauguración oficial del FUTFEST Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte, espacio que durante más de un mes se convertirá en el principal punto de encuentro para que miles de familias disfruten de la máxima fiesta del futbol a través de actividades deportivas, culturales, artísticas y de entretenimiento.

Acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el edil destacó que la capital coahuilense se suma a la emoción de este acontecimiento internacional con un espacio diseñado para fomentar la convivencia familiar, la recreación y el deporte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-2026-arranca-este-jueves-con-inauguracion-mundialista-y-mexico-vs-sudafrica-II21293856

“Hoy miles de familias podrán disfrutar del FUTFEST Saltillo 2026 y del Festival Internacional de las Artes FINA 449, con más de 400 actividades deportivas, culturales, conciertos, concursos, torneos, juegos mecánicos, así como la proyección de más de 50 encuentros de fútbol”, expresó Díaz González.

Durante la jornada inaugural, las y los asistentes disfrutaron de diversas actividades y de la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica, partido que marcó el inicio de la justa futbolística internacional.

El alcalde destacó además el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo realizado a través de la estrategia “Coahuila Pa’l Mundo”, la cual ha contribuido a posicionar al estado y a Saltillo como referentes en la celebración de eventos de alcance internacional.

El FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto al público desde este jueves y hasta el próximo 19 de julio, ofreciendo una amplia variedad de actividades para personas de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-futfest-2026-EG21272060

Entre los atractivos se encuentran juegos mecánicos, venta de artículos deportivos, artesanías y souvenirs, además de una importante oferta gastronómica para quienes visiten el Biblioparque Norte.

Asimismo, se llevarán a cabo conciertos masivos, concursos de habilidades deportivas, exhibiciones culturales y artísticas, así como torneos que complementarán la experiencia de los asistentes.

$!El FUTFEST busca reunir a miles de familias en torno al futbol, la cultura y el entretenimiento.
El FUTFEST busca reunir a miles de familias en torno al futbol, la cultura y el entretenimiento. CORTESÍA

Uno de los principales atractivos del festival será la transmisión de más de 50 partidos de la máxima fiesta del futbol, permitiendo a miles de aficionados seguir cada etapa del torneo en pantallas instaladas especialmente para este evento.

Díaz González invitó a las familias saltillenses y a los visitantes de la región a formar parte de esta celebración que combina deporte, cultura, entretenimiento y convivencia social en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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