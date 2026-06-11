¡Saltillo da el silbatazo inicial al FUTFEST 2026!

El alcalde Javier Díaz González encabezó este jueves la inauguración oficial del FUTFEST Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte, espacio que durante más de un mes se convertirá en el principal punto de encuentro para que miles de familias disfruten de la máxima fiesta del futbol a través de actividades deportivas, culturales, artísticas y de entretenimiento. Acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el edil destacó que la capital coahuilense se suma a la emoción de este acontecimiento internacional con un espacio diseñado para fomentar la convivencia familiar, la recreación y el deporte.

“Hoy miles de familias podrán disfrutar del FUTFEST Saltillo 2026 y del Festival Internacional de las Artes FINA 449, con más de 400 actividades deportivas, culturales, conciertos, concursos, torneos, juegos mecánicos, así como la proyección de más de 50 encuentros de fútbol”, expresó Díaz González. Durante la jornada inaugural, las y los asistentes disfrutaron de diversas actividades y de la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica, partido que marcó el inicio de la justa futbolística internacional. El alcalde destacó además el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo realizado a través de la estrategia “Coahuila Pa’l Mundo”, la cual ha contribuido a posicionar al estado y a Saltillo como referentes en la celebración de eventos de alcance internacional. El FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto al público desde este jueves y hasta el próximo 19 de julio, ofreciendo una amplia variedad de actividades para personas de todas las edades.

Entre los atractivos se encuentran juegos mecánicos, venta de artículos deportivos, artesanías y souvenirs, además de una importante oferta gastronómica para quienes visiten el Biblioparque Norte.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Asimismo, se llevarán a cabo conciertos masivos, concursos de habilidades deportivas, exhibiciones culturales y artísticas, así como torneos que complementarán la experiencia de los asistentes.

Uno de los principales atractivos del festival será la transmisión de más de 50 partidos de la máxima fiesta del futbol, permitiendo a miles de aficionados seguir cada etapa del torneo en pantallas instaladas especialmente para este evento. Díaz González invitó a las familias saltillenses y a los visitantes de la región a formar parte de esta celebración que combina deporte, cultura, entretenimiento y convivencia social en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

Publicidad