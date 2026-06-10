Saltillo: todo lo que necesitas saber sobre el FutFest 2026

Este jueves, junto a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, arrancará también el FutFest 2026 en Saltillo, que combinará actividades de la Feria de Saltillo y del Festival Internacional de las Artes 2026. Será en el Biblioparque Norte cuando se abran las puertas desde las 11:00 de la mañana para el arranque de la transmisión de la inauguración desde las 12:00 del mediodía y el partido entre México y Sudáfrica a partir de las 13:00 horas.

A lo largo del torneo, se transmitirá un total de 50 de los 104 partidos, además de 120 “actividades deportivas, culturales y recreativas para personas de todas las edades”, según el Gobierno Municipal de Saltillo. “Queremos que las familias saltillenses y quienes visitan nuestra ciudad disfruten de un espacio pensado para convivir, divertirse y vivir la emoción del fútbol. Hemos preparado una programación muy amplia para que niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren actividades de su interés durante todo el festival”, informó este martes La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez. Tal como ocurre en el Fan Fest oficial de la FIFA en las ciudades sede, los viernes y los sábados se realizarán conciertos a las 22:00 horas mientras que los domingos se iniciarán a las 9:00 de la noche. El FutFest tendrá un costo de 65 pesos la entrada si se compra el boleto en la taquilla mientras que se cobrarán 68 pesos en la plataforma tickettogo.com.mx. “Con la suma de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, la ciudad ofrecerá más de 400 actividades culturales, recreativas, deportivas, artísticas y turísticas durante este periodo, en el marco de la celebración por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo”, informó el Gobierno Municipal de Saltillo.

¿DÓNDE HABRÁ ESTACIONAMIENTO? ¿HABRÁ ALCOHOL? El Gobierno Municipal de Saltillo informó que no se podrán ingresar bebidas ni alimentos externos al evento, aunque sí se venderán bebidas alcohólicas al interior del evento. Aclaró que se instalará un operativo de seguridad para garantizar el ambiente familiar y la sana convivencia durante el evento. También expuso que el precio del boleto no incluye el ingreso a los juegos mecánicos, que estarán a cargo de Espectaculares García como ocurre cada año en la Feria de Saltillo. Respecto al estacionamiento, se habilitarán espacios de estacionamiento en el bulevar Isidro López Zertuche y la unidad de Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza. Agregó que estos estacionamientos tendrán un costo de recuperación de 60 pesos por vehículo. También informó que estará prohibido el ingreso de armas de fuego o réplicas, explosivos, objetos punzocortantes como navajas, cuchillos o tijeras, pirotecnia, fuegos artificiales, aerosoles, cadenas largas o joyería profesional pesada. Tampoco se permitirá el acceso con alimentos y bebidas externas, ya sean alcohólicas o no alcohólicas, drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como medicamentos de venta libre. Los medicamentos únicamente podrán ingresar con receta médica vigente que justifique su uso. Al FutFest tampoco podrán ingresar mochilas más grandes de 30 por 30 centímetros, paraguas o sombrillas, trípodes, selfie sticks o cualquier objeto que pueda obstruir la visibilidad de otros asistentes. También estará restringido el acceso con cámaras fotográficas profesionales, equipo profesional de grabación, drones, computadoras portátiles, iPads o tabletas electrónicas de gran tamaño, apuntadores láser y luces químicas.

¿CÓMO LLEGAR SIN COCHE? Además de poder hacerlo en taxi, sobre el bulevar Isidro López, justo frente al Biblioparque Norte pasa la ruta Sur-Norte del programa Aquí Vamos Gratis. Asimismo están trazadas las rutas 13A y 13B sobre el mismo bulevar, además de la ruta 17 sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza. El Gobierno Municipal de Saltillo también informó que analiza la posibilidad de asignar horarios especiales de transporte, sin embargo la información aún no está confirmada.

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