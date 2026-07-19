Cientos disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, de salud y convivencia familiar en Saltillo

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    Cientos disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, de salud y convivencia familiar en Saltillo
    Los asistentes recorrieron el circuito caminando, trotando, en bicicleta, patines o acompañados de sus mascotas. CORTESÍA

El evento promovió la activación física, la convivencia familiar y la recreación al aire libre

Cientos de personas participaron este domingo en una nueva edición de la Ruta Recreativa de Saltillo, donde familias, deportistas y paseantes aprovecharon el espacio para realizar actividad física, convivir y acceder a los servicios y actividades organizados por distintas dependencias del Gobierno Municipal.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas áreas de la administración instalaron módulos y dinámicas dirigidas a fomentar el bienestar, la recreación y la participación ciudadana durante el tradicional paseo dominical.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/anuncian-tercera-edicion-de-la-carrera-unidos-por-la-seguridad-en-saltillo-esperan-reunir-a-ciudadania-y-corporaciones-BF22278687

En esta jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de algunos de sus agrupamientos, llevó a cabo actividades de proximidad social con el propósito de fortalecer la confianza y la cercanía entre las corporaciones de seguridad y la ciudadanía.

Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal ofreció servicios gratuitos mediante un módulo de atención en el que se brindaron consultas médicas, detecciones de diabetes e hipertensión, además de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

$!La Ruta Recreativa se lleva a cabo sobre el bulevar Venustiano Carranza.
La Ruta Recreativa se lleva a cabo sobre el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

A lo largo del circuito sobre el bulevar Venustiano Carranza, cientos de saltillenses recorrieron la ruta caminando, trotando, en bicicleta o en patines, muchos de ellos acompañados por familiares, amigos o sus animales de compañía, en un ambiente de convivencia y activación física.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que durante el horario de verano se desarrolla de 6:30 a 11:30 de la mañana sobre el bulevar Venustiano Carranza, como un espacio dedicado al deporte, la salud y la convivencia comunitaria.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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