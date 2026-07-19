Cientos disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, de salud y convivencia familiar en Saltillo

Cientos de personas participaron este domingo en una nueva edición de la Ruta Recreativa de Saltillo, donde familias, deportistas y paseantes aprovecharon el espacio para realizar actividad física, convivir y acceder a los servicios y actividades organizados por distintas dependencias del Gobierno Municipal. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas áreas de la administración instalaron módulos y dinámicas dirigidas a fomentar el bienestar, la recreación y la participación ciudadana durante el tradicional paseo dominical.

En esta jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de algunos de sus agrupamientos, llevó a cabo actividades de proximidad social con el propósito de fortalecer la confianza y la cercanía entre las corporaciones de seguridad y la ciudadanía. Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal ofreció servicios gratuitos mediante un módulo de atención en el que se brindaron consultas médicas, detecciones de diabetes e hipertensión, además de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

A lo largo del circuito sobre el bulevar Venustiano Carranza, cientos de saltillenses recorrieron la ruta caminando, trotando, en bicicleta o en patines, muchos de ellos acompañados por familiares, amigos o sus animales de compañía, en un ambiente de convivencia y activación física. El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que durante el horario de verano se desarrolla de 6:30 a 11:30 de la mañana sobre el bulevar Venustiano Carranza, como un espacio dedicado al deporte, la salud y la convivencia comunitaria.