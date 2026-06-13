Ciudadanos saltillenses (Boyatón) rescatan 21 kilómetros de ciclovías de Saltillo... en 3 años de titánico trabajo

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por un grupo de ciudadanos comprometidos con una ciudad más accesible y sustentable, se ha convertido en uno de los proyectos de recuperación de infraestructura urbana más constantes de los últimos años, en Saltillo. Desde noviembre de 2023, integrantes del equipo Boyatón han emprendido una labor permanente para rehabilitar y dar mantenimiento a la red ciclista de Saltillo, interviniendo diversos corredores viales por donde diariamente circulan decenas de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte o recreación.

Las acciones se han concentrado en algunos de los trayectos más importantes para la movilidad activa, entre ellos los ubicados sobre los bulevares Fundadores, Nazario Ortiz Garza, Vito Alessio Robles, así como el Periférico Luis Echeverría y la avenida Otilio González. El trabajo realizado incluye la renovación de pintura, reposición de señalamientos horizontales, instalación de elementos de protección y reparación de confinamientos dañados o desaparecidos, con el propósito de brindar mayor seguridad a quienes transitan por estas rutas. UN ESFUERZO CIUDADANO QUE SIGUE CRECIENDO La intervención más reciente se desarrolla en la ciclovía del bulevar Nazario Ortiz poniente, donde el colectivo trabaja en la habilitación de un nuevo tramo que ya supera los mil metros de avance. Para este proyecto fueron donadas 424 boyas por ciudadanos que respaldan la movilidad sustentable. De ellas, 405 ya fueron colocadas en el corredor en construcción, mientras que otras 10 se destinaron a labores de mantenimiento en la ciclovía oriente-poniente ubicada frente al Centro Penitenciario de Saltillo.

Las cifras reflejan la magnitud del esfuerzo realizado por el grupo desde el inicio de sus actividades. A lo largo de este periodo han instalado 6 mil 349 boyas, colocado 306 neoprenos de protección y reciclado mil 264 alcayatas, materiales que han permitido recuperar espacios que permanecían deteriorados o sin mantenimiento. Gracias a estas acciones, el equipo Boyatón ha contribuido a la rehabilitación de 21 kilómetros de infraestructura ciclista, fortaleciendo una red que favorece formas de desplazamiento más seguras, saludables y amigables con el medio ambiente. Para sus integrantes, el objetivo va más allá de la recuperación física de las ciclovías: buscan fomentar una cultura de respeto hacia los usuarios de la bicicleta y demostrar que la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta efectiva para transformar el entorno urbano.

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