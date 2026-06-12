Intensifica Saltillo limpieza de arroyos para prevenir inundaciones

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    Intensifica Saltillo limpieza de arroyos para prevenir inundaciones
    Las cuadrillas municipales retiraron basura, escombro, maleza y otros desechos acumulados en los cauces. CORTESÍA

Las acciones forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos durante la temporada de lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza profunda en diversos arroyos y cauces naturales de agua de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos para la población durante la temporada de lluvias.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de trabajadores municipales realizaron el retiro de basura, escombro, maleza y diversos desechos acumulados en distintos puntos de la ciudad, a través del programa “Aquí Andamos”.

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Entre las zonas atendidas destaca el arroyo ubicado sobre el bulevar Misión Santa Lucía, en su cruce con la calle Santa Rita, en la colonia Misión Cerritos, donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza integral para mejorar las condiciones de este importante cauce natural.

Asimismo, las brigadas municipales han intervenido arroyos localizados en las colonias Valle Verde, Ignacio Zaragoza, Lomas Verdes y Lomas del Sur, como parte de una estrategia continua de mantenimiento preventivo.

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Intensifican labores de limpieza en arroyos y cauces naturales de agua. CORTESÍA

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones han permitido acumular más de 38 mil metros lineales de limpieza en cauces naturales de agua desde el inicio de la actual gestión.

“En Saltillo trabajamos de forma permanente en cada sector para mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura, y la limpieza de arroyos es fundamental para prevenir afectaciones y brindar mayor tranquilidad a las familias”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

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El edil reiteró que su administración continuará desarrollando labores preventivas en arroyos y canales pluviales para proteger a la ciudadanía y conservar en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica de la capital coahuilense.

Además, recordó que el Gobierno Municipal mantiene habilitado el Chat Bot de Atención Ciudadana, a través del número 844-160-08-08, donde la población puede reportar incidencias y solicitar servicios relacionados con el mantenimiento urbano y otros servicios públicos municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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