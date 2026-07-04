Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe renueva dirigencia; reforzará programas educativos y de salud

Con el compromiso de fortalecer los proyectos educativos, de salud, medio ambiente y desarrollo comunitario que durante más de cuatro décadas han distinguido al organismo, el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe llevó a cabo la ceremonia de cambio de mesa directiva para el periodo 2026-2027. Durante el evento, realizado en el Hotel Casa Mayor, Carlos Ulises Orta Canales rindió protesta como nuevo presidente del club. Asumió el cargo con el compromiso de dar continuidad a los programas que benefician a niñas, niños y familias de la región.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Eduardo José Hochmann, en representación del secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn; la profesora Rita Fishburn y Tadeo Carrizales, representante de la gobernadora del Distrito 4110 de Rotary. También asistieron socios, damas rotarias, invitados especiales y representantes de distintos sectores. DESTACAN TRABAJO DE ÚLTIMO AÑO Previo al cambio de dirigencia, el presidente saliente, Joel Martínez Coss, hizo un balance de los proyectos desarrollados durante su gestión. Destacó el fortalecimiento de las alianzas con autoridades, empresarios, instituciones educativas y organizaciones civiles. Explicó que uno de los principales ejes del club continúa siendo la educación. Precisó que gran parte del trabajo se concentra en programas enfocados al desarrollo académico y socioemocional de estudiantes de escuelas públicas. ”Tuvimos el privilegio de servir ofreciendo nuestros talentos a quien más lo necesita y eso siempre va a lograr cosas extraordinarias”, expresó. Martínez Coss señaló que durante el último año también se impulsaron brigadas de salud, entrega de lentes y canalización de menores para atención médica. Además, se desarrollaron proyectos encaminados al fortalecimiento de valores en niñas y niños. ANUNCIAN NUEVAS METAS Al presentar su plan de trabajo, Carlos Ulises Orta Canales afirmó que el objetivo será ampliar el impacto social del club mediante proyectos medibles y sostenibles. Señaló que buscarán fortalecer el trabajo que el organismo ha realizado en los últimos años.

Indicó que continuarán programas como Lazos, enfocado al desarrollo integral de estudiantes. Además, impulsarán nuevas estrategias relacionadas con salud mental, campañas de hidratación segura, prevención de enfermedades, reforestación, reciclaje y liderazgo juvenil. ”Somos una red mundial de vecinos, amigos y líderes dedicados a solucionar problemas”, afirmó. Añadió que buscarán fortalecer las alianzas con los gobiernos estatal y municipal, instituciones educativas, organismos de salud, la Cruz Roja y diversas asociaciones civiles. El propósito será ampliar el alcance de los proyectos comunitarios. Asimismo, anunció que entre las metas del nuevo periodo se encuentran continuar la construcción de infraestructura escolar. También gestionar un espacio propio para labores sociales y analizar la adopción de una comunidad rural del municipio para desarrollar programas permanentes de apoyo. RECONOCEN LABOR ROTARIA Durante la ceremonia también se entregó la presea Paul Harris al presidente saliente, Joel Martínez Coss, como reconocimiento a la gestión realizada al frente del club. El galardón distingue su labor y contribución al fortalecimiento del organismo. Asimismo, el alcalde Javier Díaz González recibió un reconocimiento como socio honorario del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe. Los integrantes del organismo relacionaron esta distinción con el respaldo brindado a diversos proyectos sociales y con la trayectoria rotaria de su padre, Javier Díaz Jiménez. Al tomar protesta a la nueva directiva, el edil felicitó a los nuevos integrantes y les deseó éxito en la gestión que encabezarán durante 2026 y 2027. ”Muchísimas felicidades, Carlos, mucho éxito en esta nueva responsabilidad, y muchas felicidades a toda la nueva mesa directiva del Club Rotario de Valle Arizpe”, expresó.

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