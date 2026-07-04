En Saltillo, termina motociclista de 17 años con fractura tras derrapar

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    En Saltillo, termina motociclista de 17 años con fractura tras derrapar
    Elementos de Tránsito permanecieron junto al motociclista mientras recibía atención. ULISES MARTÍNEZ
    En Saltillo, termina motociclista de 17 años con fractura tras derrapar
    La motocicleta quedó a unos 20 metros del lugar donde terminó el conductor. ULISES MARTÍNEZ
    En Saltillo, termina motociclista de 17 años con fractura tras derrapar
    Paramédicos de la Cruz Roja inmovilizaron al joven antes de trasladarlo al hospital. ULISES MARTÍNEZ
    En Saltillo, termina motociclista de 17 años con fractura tras derrapar
    El casco del motociclista quedó sobre la carpeta asfáltica tras el derrape. ULISES MARTÍNEZ

El joven habría perdido el control al no alcanzar a frenar debido a la tierra suelta en el paso inferior del periférico

Un motociclista de 17 años resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección a Paseo de la Reforma en Saltillo, en el paso inferior de esa vialidad, donde presuntamente no logró frenar a tiempo debido a la tierra suelta.

El accidente movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes cerraron la circulación en ese tramo para facilitar las labores de auxilio y evitar otro percance.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-queda-prensado-tras-chocar-contra-transporte-de-personal-ED21888927

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor, identificado como Emilio. El joven presentó una fractura, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista perdió el control de la unidad al no alcanzar a frenar. Tras derrapar sobre la carpeta asfáltica, terminó tendido en el paso inferior, mientras que la motocicleta quedó a unos 20 metros de distancia.

Una vez concluidas las maniobras de atención, la motocicleta fue asegurada y trasladada en una grúa a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

Las autoridades de Tránsito tomaron conocimiento del accidente e iniciarán las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el percance.

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