En Saltillo, termina motociclista de 17 años con fractura tras derrapar

El accidente movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes cerraron la circulación en ese tramo para facilitar las labores de auxilio y evitar otro percance.

Un motociclista de 17 años resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección a Paseo de la Reforma en Saltillo , en el paso inferior de esa vialidad, donde presuntamente no logró frenar a tiempo debido a la tierra suelta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor, identificado como Emilio. El joven presentó una fractura, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista perdió el control de la unidad al no alcanzar a frenar. Tras derrapar sobre la carpeta asfáltica, terminó tendido en el paso inferior, mientras que la motocicleta quedó a unos 20 metros de distancia.

Una vez concluidas las maniobras de atención, la motocicleta fue asegurada y trasladada en una grúa a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

Las autoridades de Tránsito tomaron conocimiento del accidente e iniciarán las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el percance.