¡Y si sí!... Invita Ramos Arizpe a vivir una fiesta futbolera en apoyo a la Selección Nacional

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    ¡Y si sí!... Invita Ramos Arizpe a vivir una fiesta futbolera en apoyo a la Selección Nacional
    La Alameda Miguel Ramos Arizpe será sede de una convivencia familiar para apoyar a la Selección Mexicana durante su partido frente a Inglaterra. CORTESÍA

El festival ofrecerá convivencia, entretenimiento, rifas y transmisión en pantalla gigante para reunir a la comunidad en un ambiente familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino convocó a las familias de Ramos Arizpe a sumarse al Ramos Soccer Fest, una celebración deportiva que se realizará este domingo 5 de julio, a partir de las 17:00 horas, en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, donde la afición podrá reunirse para alentar a la Selección Mexicana durante su encuentro frente a Inglaterra.

El Presidente Municipal destacó que el evento fue concebido como un espacio de integración para niñas, niños, jóvenes y adultos, con el propósito de que disfruten de una tarde de entretenimiento en un ambiente cien por ciento familiar y con la pasión que caracteriza al futbol.

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AMBIENTE FAMILIAR Y PANTALLA GIGANTE

Desde las 17:00 horas, las y los asistentes podrán participar en sorteos y dinámicas para ganar diversos premios, además de disfrutar de la venta de alimentos y de una pantalla gigante donde se transmitirá en vivo el encuentro de la Selección Mexicana.

Gutiérrez Merino subrayó que el deporte representa una herramienta para fortalecer el tejido social, ya que fomenta la convivencia, la unión y el sentido de pertenencia entre las familias ramosarizpenses.

”Queremos que las familias hagan suya esta fiesta, que vengan con la playera de México y que juntos disfrutemos de una gran tarde. Los espero para convivir, divertirnos y apoyar con toda la pasión a nuestra Selección”, expresó el Alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a toda la ciudadanía para asistir acompañada de familiares y amigos y disfrutar de una jornada llena de emoción, convivencia y orgullo por los colores nacionales.

La cita será este domingo 5 de julio en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, donde las autoridades municipales esperan una amplia participación de la afición para respaldar al Tricolor y convertir el Ramos Soccer Fest en una auténtica fiesta deportiva.

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