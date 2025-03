Con lucha y consignas, mujeres de la UNTA conmemoran el 8M en Saltillo

La marcha simbolizó la reivindicación de los derechos de las mujeres, quienes a lo largo de la historia han sido relegadas en muchos ámbitos de la vida social, pero que, hoy en día, luchan por su inclusión y participación activa en todos los sectores. La mujer del campo, en particular, ha sido un pilar fundamental en la construcción de la sociedad , siempre trabajando a la par del hombre, pero ahora comenzando a ser reconocida y valorada por su contribución.

A lo largo de la marcha, se escucharon consignas como: “A todas las mujeres que luchan por sus sueños” , “No somos histéricas, somos históricas” , “Calladita no me veo más bonita” , y “Una mujer segura viste de dignidad” . Estos mensajes fueron plasmados en las pancartas, mostrando la lucha por el reconocimiento y la equidad.

El empoderamiento de las mujeres rurales se ha visto reflejado en su creciente participación en espacios donde antes no se les permitía estar. Este 8 de marzo, no solo se recordó la lucha histórica por la igualdad, sino que también se celebró la importancia de la mujer en todos los ámbitos, demostrando que ya no son figuras relegadas, sino protagonistas activos de un cambio social profundo.

La marcha no solo fue una manifestación de empoderamiento, sino también una muestra de que las mujeres, especialmente las del campo, siguen siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.