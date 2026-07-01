Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo
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El dispositivo de vigilancia permaneció activo durante más de dos horas para garantizar el orden en el primer cuadro de la ciudad tras el triunfo de la Selección Mexicana
Luego de que la Selección Mexicana consiguió este martes el marcador que le permitió clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol, los festejos en la capital de Coahuila no se hicieron esperar. La autoridad municipal dio a conocer que la celebración concluyó con saldo blanco.
Tras el encuentro, en el que México eliminó a Ecuador, cientos de personas acudieron a la Alameda Zaragoza, en el centro de Saltillo, para realizar el tradicional festejo entre espuma y consignas.
De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, aunque los festejos de este martes superaron en afluencia a los registrados durante los triunfos de México en la fase de grupos, la situación se desarrolló bajo control, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades, como la Ciudad de México, donde se reportaron tres personas fallecidas.
En detalle, la Comisaría informó que, durante el partido y los festejos posteriores, no se registró ninguna detención, a pesar de que de manera evidente se observó a decenas de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.
La dependencia reportó que, durante el operativo, que inició aproximadamente a las 23:00 horas y concluyó a las 01:30 horas, tampoco se registraron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales.
Asimismo, la Comisaría informó que no fue necesario atender a personas lesionadas ni intervenir por riñas u otros incidentes durante la celebración.
Será el próximo domingo cuando la Selección Mexicana dispute su partido de octavos de final frente a un rival aún por definir. Tras la buena racha del equipo en el torneo, se prevé que, en caso de un nuevo triunfo, los festejos vuelvan a repetirse en distintas ciudades del país.