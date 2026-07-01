Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo

Luego de que la Selección Mexicana consiguió este martes el marcador que le permitió clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol, los festejos en la capital de Coahuila no se hicieron esperar. La autoridad municipal dio a conocer que la celebración concluyó con saldo blanco. Tras el encuentro, en el que México eliminó a Ecuador, cientos de personas acudieron a la Alameda Zaragoza, en el centro de Saltillo, para realizar el tradicional festejo entre espuma y consignas.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, aunque los festejos de este martes superaron en afluencia a los registrados durante los triunfos de México en la fase de grupos, la situación se desarrolló bajo control, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades, como la Ciudad de México, donde se reportaron tres personas fallecidas. En detalle, la Comisaría informó que, durante el partido y los festejos posteriores, no se registró ninguna detención, a pesar de que de manera evidente se observó a decenas de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

La dependencia reportó que, durante el operativo, que inició aproximadamente a las 23:00 horas y concluyó a las 01:30 horas, tampoco se registraron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales. Asimismo, la Comisaría informó que no fue necesario atender a personas lesionadas ni intervenir por riñas u otros incidentes durante la celebración. Será el próximo domingo cuando la Selección Mexicana dispute su partido de octavos de final frente a un rival aún por definir. Tras la buena racha del equipo en el torneo, se prevé que, en caso de un nuevo triunfo, los festejos vuelvan a repetirse en distintas ciudades del país.

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