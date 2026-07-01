Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo

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    Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo
    El operativo de seguridad implementado en el centro de Saltillo se mantuvo activo desde las 23:00 hasta las 01:30 horas, periodo en el que tampoco se reportaron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales. HOMERO SÁNCHEZ

El dispositivo de vigilancia permaneció activo durante más de dos horas para garantizar el orden en el primer cuadro de la ciudad tras el triunfo de la Selección Mexicana

Luego de que la Selección Mexicana consiguió este martes el marcador que le permitió clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol, los festejos en la capital de Coahuila no se hicieron esperar. La autoridad municipal dio a conocer que la celebración concluyó con saldo blanco.

Tras el encuentro, en el que México eliminó a Ecuador, cientos de personas acudieron a la Alameda Zaragoza, en el centro de Saltillo, para realizar el tradicional festejo entre espuma y consignas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vibra-el-futfest-saltillo-2026-con-triunfo-de-mexico-ante-ecuador-BL21806474
$!Entre espuma, banderas y consignas, los aficionados celebraron el triunfo de México sobre Ecuador, mientras elementos de seguridad resguardaban la zona para mantener el orden durante la concentración.
Entre espuma, banderas y consignas, los aficionados celebraron el triunfo de México sobre Ecuador, mientras elementos de seguridad resguardaban la zona para mantener el orden durante la concentración. HOMERO SÁNCHEZ

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, aunque los festejos de este martes superaron en afluencia a los registrados durante los triunfos de México en la fase de grupos, la situación se desarrolló bajo control, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades, como la Ciudad de México, donde se reportaron tres personas fallecidas.

En detalle, la Comisaría informó que, durante el partido y los festejos posteriores, no se registró ninguna detención, a pesar de que de manera evidente se observó a decenas de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

$!Las autoridades municipales destacaron que la celebración concluyó con saldo blanco, sin personas lesionadas ni riñas, a diferencia de otros puntos del país donde sí se registraron hechos de violencia.
Las autoridades municipales destacaron que la celebración concluyó con saldo blanco, sin personas lesionadas ni riñas, a diferencia de otros puntos del país donde sí se registraron hechos de violencia. HOMERO SÁNCHEZ

La dependencia reportó que, durante el operativo, que inició aproximadamente a las 23:00 horas y concluyó a las 01:30 horas, tampoco se registraron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales.

Asimismo, la Comisaría informó que no fue necesario atender a personas lesionadas ni intervenir por riñas u otros incidentes durante la celebración.

Será el próximo domingo cuando la Selección Mexicana dispute su partido de octavos de final frente a un rival aún por definir. Tras la buena racha del equipo en el torneo, se prevé que, en caso de un nuevo triunfo, los festejos vuelvan a repetirse en distintas ciudades del país.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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