Vibra el FUTFEST Saltillo 2026 con triunfo de México ante Ecuador

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    Vibra el FUTFEST Saltillo 2026 con triunfo de México ante Ecuador
    La afición mexicana celebró el triunfo de la Selección Nacional, que ganó con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. ADRIANA ARMENDÁRIZ | ELÍ VÁZQUEZ | HUMBERTO CASAS

El encuentro fue transmitido en pantallas gigantes instaladas en el Biblioparque Norte.

Miles de saltillenses y visitantes se reunieron en el Biblioparque Norte para disfrutar del partido entre México y Ecuador a través de las pantallas gigantes instaladas como parte del FUTFEST Saltillo 2026.

La afición celebró el triunfo de la Selección Mexicana, que se impuso ante Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un encuentro que mantuvo atentos a los asistentes desde las dos zonas de proyección habilitadas para el público.

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Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y adultos acudieron al espacio para apoyar al combinado nacional, generando un ambiente festivo en las pantallas gigantes instaladas en la velaria y en el área de conciertos sobre la cancha de béisbol.

  • $!FUTFEST Saltillo se pinta de verde con victoria de México ante Ecuador
    FUTFEST Saltillo se pinta de verde con victoria de México ante Ecuador ADRIANA ARMENDÁRIZ | ELÍ VÁZQUEZ | HUMBERTO CASAS
  • $!Gran ambiente familiar en Saltillo durante el triunfo de México en el FUTFEST
    Gran ambiente familiar en Saltillo durante el triunfo de México en el FUTFEST ADRIANA ARMENDÁRIZ | ELÍ VÁZQUEZ | HUMBERTO CASAS

Debido a la gran asistencia registrada, ambos puntos de transmisión concentraron a cientos de aficionados que vivieron con emoción cada jugada, celebraron los goles mexicanos y alentaron en todo momento a la Selección Nacional.

Además del encuentro de México, el FUTFEST Saltillo 2026 también transmitió el partido entre Francia y Suecia, correspondiente a la fase de eliminación, como parte de la programación deportiva preparada para los visitantes.

$!El Biblioparque Norte se llena de emoción con partido del Tri y actividades del FUTFEST
El Biblioparque Norte se llena de emoción con partido del Tri y actividades del FUTFEST ADRIANA ARMENDÁRIZ | ELÍ VÁZQUEZ | HUMBERTO CASAS

Durante la jornada, las familias aprovecharon las distintas actividades del evento, entre ellas activaciones relacionadas con el fútbol, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs.

Asimismo, los asistentes disfrutaron de la promoción de los martes de la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos para acceso ilimitado a los juegos mecánicos, con excepción de Rocas Garage, Zeus y Base Jumper.

El FUTFEST Saltillo 2026 continuará hasta el próximo 19 de julio con una amplia programación de actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la familia, consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del fútbol y la convivencia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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