Vibra el FUTFEST Saltillo 2026 con triunfo de México ante Ecuador

Miles de saltillenses y visitantes se reunieron en el Biblioparque Norte para disfrutar del partido entre México y Ecuador a través de las pantallas gigantes instaladas como parte del FUTFEST Saltillo 2026. La afición celebró el triunfo de la Selección Mexicana, que se impuso ante Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un encuentro que mantuvo atentos a los asistentes desde las dos zonas de proyección habilitadas para el público.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y adultos acudieron al espacio para apoyar al combinado nacional, generando un ambiente festivo en las pantallas gigantes instaladas en la velaria y en el área de conciertos sobre la cancha de béisbol.





Debido a la gran asistencia registrada, ambos puntos de transmisión concentraron a cientos de aficionados que vivieron con emoción cada jugada, celebraron los goles mexicanos y alentaron en todo momento a la Selección Nacional. Además del encuentro de México, el FUTFEST Saltillo 2026 también transmitió el partido entre Francia y Suecia, correspondiente a la fase de eliminación, como parte de la programación deportiva preparada para los visitantes.

Durante la jornada, las familias aprovecharon las distintas actividades del evento, entre ellas activaciones relacionadas con el fútbol, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs. Asimismo, los asistentes disfrutaron de la promoción de los martes de la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos para acceso ilimitado a los juegos mecánicos, con excepción de Rocas Garage, Zeus y Base Jumper. El FUTFEST Saltillo 2026 continuará hasta el próximo 19 de julio con una amplia programación de actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la familia, consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del fútbol y la convivencia.

Publicidad