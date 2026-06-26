Conductor pierde el control y sale del camino, en

Momentos de angustia vivió un hombre de 32 años de edad luego de sufrir una salida de camino la tarde de este viernes sobre la carretera federal 57, a la altura del ejido Los Llanos, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El percance ocurrió en el kilómetro 221 de dicha vía federal.

Alberto Ramírez Villegas, sargento de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, informó que el accidente fue reportado alrededor de las 18:30 horas. El vehículo involucrado es un Nissan Versa blanco, modelo 2017, con placas del estado de Nuevo León.

La unidad era conducida por Jerson Eliézer N., originario del ejido Navidad, municipio de Galeana, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, el automóvil circulaba de norte a sur con dirección al ejido San Rafael cuando, al llegar al kilómetro 221, el neumático delantero izquierdo sufrió una ponchadura.

Como consecuencia, el conductor perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y el vehículo terminó entre la maleza, detenido sobre sus cuatro ruedas.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga, quienes realizaron el abanderamiento de la zona para prevenir otro incidente.

El accidente será consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común para el deslinde de responsabilidades.