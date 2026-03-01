Convocan a limpieza en área de Loma Linda, al oriente de Saltillo; denuncian tiradero clandestino

La senderista y activista Nathalie Pineda convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza en la falda de la sierra, en el sector de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo, tras denunciar que el área colindante con Boca Negra se ha convertido en un tiradero clandestino que afecta el entorno natural, el cauce de un arroyo y a la fauna que desciende hacia esa zona. Pineda explicó que, además de la acumulación de residuos, en el sitio se han detectado prácticas que podrían agravar riesgos sanitarios y ambientales. El abandono de perros y el depósito de restos de animales impacta tanto a quienes viven cerca como a las especies que habitan o transitan por el área. “Aquí bajan venados, bajan algunos coyotes, zorros y liebres. Hay una fauna que convive con esta zona y también está siendo afectada”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

LA LIMPIEZA DURÓ 6 MESES La activista recordó que no es la primera vez que buscan intervenir el lugar: en 2021 organizó una jornada similar en la que participaron más de 250 personas y se recolectaron 5.5 toneladas de basura en un tramo aproximado de un kilómetro. “Solamente duró más o menos como unos seis meses”. Después de esa limpieza, se observó durante un tiempo la presencia de la Policía Ambiental en recorridos, pero esa vigilancia dejó de ser constante y, con el paso de los meses, el tiradero volvió a crecer. “Comenzó de una bolsa, dos bolsas, tres bolsas y luego ya comenzaron a venir a tirar escombro”, comentó.

VIENEN DE OTRAS COLONIAS Entre lo que han encontrado en el área, mencionó bolsas y costales con heces de perro, muebles y electrodomésticos, autopartes, ropa y envases de bebidas. En el lugar también se ven artículos como pipas hechizas y otros objetos asociados al consumo de sustancias, además de zonas con acumulación de vidrio. Sobre los costales con desechos caninos, agregó: “Eran como unos 30 costales de popó. Dices: ¿por qué vienen hasta acá a tirar eso?”. Pineda consideró que una parte importante de la basura podría provenir de otros sectores de la ciudad, ya que, según lo que le han comentado vecinos, no todos los residuos corresponden a quienes viven en la zona.

ALTERACIÓN DEL CAUCE La senderista advirtió que, además del problema de la basura, se han realizado rellenos con tierra en partes donde antes corría el agua, lo que, consideró, está alterando el cauce del arroyo. Señaló que se han tapado vertientes y que incluso se observa tierra colocada sobre capas de residuos. En el mismo sector, justo en terreno federal, se instaló un espacio con vehículos acumulados, similar a un yonque. TALA DE PINOS Otro punto que señaló fue el estado de una zona de pinos que, según le comentaron vecinos, fueron plantados hace 15 o 16 años y que hoy representan “la única zona que tiene pinos en la falda de la montaña”. Añadió que habitantes del sector le han reportado cortes en la parte superior de árboles, presuntamente para llevarse ramas como pino navideño. “Ya van dos años que vemos que han talado árboles. Para Navidad están cortando la parte de arriba de los árboles más grandes”, relató.

DENUNCIAS SIN SEGUIMIENTO Sobre posibles sanciones, Pineda aseguró que en dos ocasiones intentó presentar denuncias al encontrar una identificación entre los residuos, pero afirmó que no hubo seguimiento. “Fui, levanté la multa y no procedió porque me decían: ‘Es que no encontramos el punto’. Les pasé la ubicación”, dijo y agregó que tras ese intento el caso se cerró sin avances. COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Aun así, señaló que en ocasiones han logrado coordinarse para el retiro de bolsas recolectadas. “Lo bueno es que ya tenemos contacto con municipio. Mando la ubicación y ellos pasan por ella”, comentó, al explicar que cuando realiza caminatas para recolectar basura (plogging) concentran los residuos en un punto para que la unidad de recolección los levante. En esa misma línea, sostuvo que el problema no se resuelve solo con limpiar una vez, sino con vigilancia y medidas continuas: “Yo creo que las autoridades deberían de hacer leyes más duras para estas personas que hacen esto. Tal vez una vigilancia más constante”, dijo, al insistir en que se requiere atención permanente a las zonas naturales, además de acciones urbanas como reforestación de plazas y camellones. CONVOCATORIA PARA JORNADA Pineda informó que la jornada se realizará el sábado 18 de abril, de 8:00 a 12:00 horas, en el sector de Boca Negra, en la falda de la sierra, zona colindante con Loma Linda. La meta, indicó, es reunir al menos 100 personas para retirar la basura acumulada y concentrarla para su traslado.

Añadió que buscarán coordinación para contar con insumos y apoyo logístico, y que han contactado a organizaciones para sumar recolección específica de vidrio, además de solicitar respaldo para atender cualquier incidente. “Siempre busco eso, de que siempre haya una ambulancia”, explicó. La activista llamó a quienes asistan a acudir con ropa adecuada, guantes y bolsas, y a no dejar residuos en el sitio. “El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, porque realmente es nuestro espacio”, expresó.

