Convocan a participar en la peregrinación urbana Caminantes de la Villa de Santiago, en Saltillo

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    Convocan a participar en la peregrinación urbana Caminantes de la Villa de Santiago, en Saltillo
    La cuarta edición de Caminantes de la Villa de Santiago recorrerá sitios emblemáticos del Centro Histórico como parte del Santo Cristo Fest 2026. ARCHIVO

El recorrido ofrecerá cuatro rutas distintas que concluirán en la Catedral con actividades religiosas y culturales

Como parte de las actividades del Santo Cristo Fest 2026, el próximo sábado 25 de julio se llevará a cabo la cuarta edición de Caminantes de la Villa de Santiago, una peregrinación urbana que invita a la ciudadanía a descubrir el patrimonio histórico, cultural y religioso de Saltillo a través de un recorrido por sus principales sitios emblemáticos.

La actividad iniciará a las 07:00 de la mañana y está dirigida a personas de todas las edades. La participación será gratuita y los asistentes podrán elegir entre 4 circuitos con diferentes distancias, de acuerdo con su condición física e interés.

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Las rutas disponibles comprenden recorridos de 3.9, 6.6 y 7.3 kilómetros, los cuales concluirán en la Catedral de Santiago, donde los participantes vivirán una experiencia espiritual y recibirán el reconocimiento por completar el trayecto.

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CUATRO RUTAS Y PASAPORTE DEL PEREGRINO

Para formar parte de la actividad será necesario realizar un registro previo mediante el código QR de la convocatoria y recoger el Pasaporte del Peregrino, documento que será sellado en cada uno de los puntos establecidos durante el recorrido.

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La entrega de pasaportes se realizará los días 22, 23 y 24 de julio, de 19:00 a 21:30 horas, durante el concierto de campanas y las funciones de videomapping que se desarrollarán en el atrio de la Catedral de Santiago.

Al finalizar la caminata, los asistentes podrán participar en la santa misa, recibir el Sacramento de la Reconciliación, obtener un reconocimiento de participación, tomarse la fotografía oficial del peregrino y ganar la indulgencia ante la imagen del Santo Cristo de la Capilla.

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RECOMIENDAN PREPARARSE PARA EL RECORRIDO

Los organizadores exhortaron a los participantes a acudir con ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratados y portar un kit básico que incluya agua, fruta o snack, bloqueador solar y los artículos necesarios para realizar el recorrido de forma segura.

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Caminantes de la Villa de Santiago forma parte de las actividades que buscan fortalecer la identidad histórica y religiosa de Saltillo, además de promover la convivencia familiar, el turismo cultural y la activación física.

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