Convocan a segunda edición del Bazar del Trueque en apoyo a Casa del Migrante Saltillo

La actividad se realizará el sábado 25 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones ubicadas sobre la calle Narciso Mendoza, esquina con Manuel Acuña.

La Casa del Migrante de Saltillo , en coordinación con colectivos ciudadanos, convocó a participar en la segunda edición del Bazar del Trueque, una iniciativa solidaria que busca reunir productos de primera necesidad para apoyar a personas migrantes que reciben atención en este refugio.

La dinámica consiste en que las personas lleven alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de limpieza, los cuales podrán intercambiar por ropa, libros, juguetes, utensilios, bolsas, mochilas y otros artículos de segunda mano.

De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, entre los productos que se recibirán se encuentran azúcar, café, jugos en polvo, atún, sardinas, verduras enlatadas, pasta dental, cepillos dentales, rastrillos, crema corporal, shampoo, talco para pies, cloro, aromatizantes y detergente en polvo.

El bazar es impulsado por la Casa del Migrante Saltillo, Cine Pirata, Permuta Saltillo, Caminando por Saltillo, el Frente Feminista de Saltillo y la Semana de la Movilidad, colectivos que buscan promover la solidaridad, el consumo responsable y la reutilización de objetos en buen estado.

La primera edición de esta iniciativa permitió reunir diversos insumos para la Casa del Migrante mediante un esquema de intercambio solidario. Con esta segunda jornada, los organizadores esperan ampliar la participación ciudadana y fortalecer el apoyo que brinda el albergue a personas migrantes en tránsito por la región.