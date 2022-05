“Cuando vaya a Saltillo te aviso”: vocalista de Ha-Ash se enamora de saltillense durante podcast (video)

La cantante y compositora Ashley Grace Pérez, del dúo Ha-Ash, comentó durante su participación en un popular podcast que ‘se enamoró’ de un joven saltillense, al que le prometió buscarlo en su próxima visita a la ciudad.

Fue en un capítulo del podcast llamado La Cotorrisa, donde la cantante calificó de romántico el gesto de un saltillense en su intento por ligar con alguien.

Durante el programa Ashley y su hermana Hanna relataron algunos de los momentos más vergonzosos que han pasado en sus intentos para ligar.

Entre los relatos de las hermanas destacó la historia de Juan Carlos Herrera, actual esposo de Hanna Nicole, quien según la cantante, en una de sus primeras citas fingió hablar a la perfección y con mucha fluidez el francés, sin embargo al poco tiempo se dio cuenta que no era cierto.

“Yo sí tengo una anécdota de eso. Cuando estaba de novia y estábamos en París, mi novio todavía estaba haciendo el intento, ya sabes, de conquistarme, entonces me dijo ‘yo viví en Francia un par de años y yo hablo francés’”, recordó Hanna.

Detalló que Juan Carlos llegó por ellas al aeropuerto y al momento de abordar su transporte, él se comunicó con el conductor en francés, sin embargo este último no llegó a entender qué quería decir.

“Eso sonó a derecha ¿no? Yo estaba extasiada de que hablara francés, me pareció súper atractivo, entonces de pronto el chófer voltea y le dice ‘señor, háblame en inglés porque no le entiendo absolutamente nada”, aseveró entre risas.

ASHLEY SE ENAMORA DE JOVEN SALTILLENSE

Luego de que uno de los integrantes de La Cotorrisa diera lectura a una anécdota de sus seguidores, específicamente la de David, un joven saltillense.

De acuerdo con el texto de David, él respondió la Storie de su ‘crush’, en Instagram. Sin embargo, relató que para llamar su atención, le envió un Currículum Vitae (CV) para demostrarle que era un buen partido.

”Años después terminó la carrera y me armé de valor, le contesté la historia y le mandé mi currículum. Logré captar su atención, pero ya después no salimos, me quedó como experiencia que a pesar de que sea muy guapa la chava, si no hay buen tema de conversación es aburrido”, señaló David.

En este mismo sentido, el joven originario de Saltillo compartió el CV que había mandado anteriormente a su ‘crush’.

Ashley fue la primera en comentar el CV de David. “Ligues, me tiraron más la onda chavos que chavas, no sé si eso sea bueno o no”, leyó la cantante.

”¡Ay! yo quiero lo quiero conocer a él. Cuando vaya a Saltillo, te aviso Diego Adrián. Yo también ahorita te mando mi currículum”, dijo Ashley entre risas.

”Si acaban mal te va a escribir una canción, o sea que cuidado”, comentó de inmediato Hanna.

