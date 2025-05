Víctima de presunto fraude bancario enfrenta deuda de más de 100 mil pesos en Saltillo; expone al presunto responsable

Una mujer de Saltillo terminó con una deuda superior a los 100 mil pesos tras ser víctima de un presunto fraude cometido por un supuesto asesor bancario, quien manipuló su cuenta sin autorización y hasta el momento se ha negado a regresar el dinero, lo que ha generado preocupación e impotencia para la afectada.

De acuerdo con el testimonio que brindó a Vanguardia, la mujer relató que todo comenzó cuando acudió a realizar una consulta sobre un préstamo en una sucursal bancaria. Fue atendida por un hombre identificado como Juan Manuel Morín Ochoa, quien le proporcionó información detallada sobre el crédito. Sin embargo, ella decidió no continuar con el trámite.

Días después, al revisar su cuenta, notó un movimiento inusual: una deuda registrada por más de 100 mil pesos, producto de un préstamo que ella asegura nunca solicitó ni autorizó. Al comunicarse con el supuesto asesor, este le argumentó que se trataba de “un mal movimiento” y que el dinero sería devuelto en breve.

No obstante, han pasado más de dos meses y el dinero no ha sido reintegrado. Por el contrario, el monto ha incrementado debido a los intereses generados por el crédito. La mujer ha buscado solución en distintas instancias bancarias y legales, pero afirma que no ha obtenido respuesta satisfactoria.

Ante el silencio de las autoridades, la afectada decidió hacer público su caso, con la esperanza de que se agilicen las investigaciones y se finquen responsabilidades en contra de Juan Manuel Morín Ochoa, a quien señala como el principal involucrado en este aparente acto de fraude y abuso de confianza.

La denunciante hizo un llamado a las instituciones bancarias y a la Fiscalía General del Estado para que se actúe con celeridad y se impida que casos como el suyo queden impunes.