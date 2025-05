Trump y León XIV: un posible contraste entre dos líderes estadounidenses s en el escenario mundial

Hay indicios de que el primer pontífice estadounidense desaprueba algunas de las posturas de línea dura del gobierno de Trump. Una cuenta de redes sociales con su nombre ha compartido mensajes críticos con las posturas del presidente en cuestiones como la inmigración, el control de armas y el cambio climático. En febrero, la cuenta compartió un enlace a un artículo de The National Catholic Reporter titulado “ JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que jerarquicemos nuestro amor por los demás ”.

Cuando fue presentado al mundo, el nuevo papa, quien habla cinco idiomas y es ciudadano naturalizado de Perú, destacó su origen pluralista, haciendo hincapié en hablar en italiano (en representación de su nueva circunscripción) y en español (la antigua). No habló inglés ni hizo referencia alguna a Estados Unidos, aunque algunos católicos de la Plaza de San Pedro ondeaban con entusiasmo banderas estadounidenses. (El viernes, habló brevemente en inglés cuando pronunció su primera homilía ).

“Tenemos esta poderosa voz moral que potencialmente va a poder enfrentarse a la otra voz estadounidense más poderosa”, afirmó Charlie Sykes, un conservador anti-Trump que es católico. “Donald Trump se alza sobre el mundo como el estadounidense desagradable, y ahora tenemos a otro estadounidense destacado que es capaz de enfrentarse a él”.

Sykes dijo que la defensa del papa León en favor de los migrantes, en particular, podría desafiar a Trump, quien ha emprendido una agresiva campaña para deportarlos lo antes posible.

“Parte del atractivo de Donald Trump es que es el gran campeón de la cristiandad y ahora va a tener que explicárselo a un compatriota que es el papa”, dijo Sykes. “Hay muy pocas figuras, si es que hay alguna, que tengan la plataforma y la voz de la Santa Sede”.

John Prevost, hermano del papa, declaró en una entrevista a The New York Times que no creía que su hermano evitara expresar sus desacuerdos con el presidente.

“Sé que no está contento con lo que está pasando con la migración”, dijo. “Lo sé a ciencia cierta. Hasta dónde llegará es solo una suposición, pero no se quedará de brazos cruzados. No creo que se quede callado”.

Aun así, los analistas vaticanos afirman que el papa León es más reservado que su predecesor, y aunque esperan que siga defendiendo a los migrantes y a los pobres, algunos no esperan que lo haga de forma tan directa como el papa Francisco.