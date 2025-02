Derrame cerebral, nueva línea de investigación en caso de mujer fallecida por presunta agresión en Saltillo

Las autoridades de Saltillo continúan investigando el caso de Beatriz Virgen “N”, una mujer de 67 años que falleció tras presuntamente haber sido agredida por su pareja, Eduardo “N”, de 36 años, quien según versiones de su familia, la mantenía aislada y sometida a constantes episodios de violencia.

La mujer, originaria de la ciudad, murió luego de permanecer varios días hospitalizada, y ahora se investigan los hechos, ya que la causa de la muerte podría estar vinculada a un acto de violencia ocurrido días antes.

Según las investigaciones preliminares, el pasado 13 de febrero un vecino de la mujer acudió a su hogar en la colonia Puerta del Oriente y la encontró golpeada dentro de la vivienda. Ante la gravedad de su estado, se solicitó ayuda médica urgente y fue trasladada al hospital, donde quedó internada debido a los golpes que presentaba.

Los familiares de Beatriz indicaron que su pareja, identificado como Eduardo “N”, originario de Veracruz, la mantenía alejada de sus seres queridos durante varios meses. Según la hija de la mujer, la relación con Eduardo había sido tensa y marcada por varios episodios de violencia.

SE INVESTIGA UN DERRAME CEREBRAL COMO CAUSA DE MUERTE

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han determinado con certeza la causa exacta de la muerte. De manera extraoficial, se ha mencionado que la mujer habría fallecido debido a un derrame cerebral, pero aún no se descarta la posibilidad de que el mismo haya sido provocado por las agresiones físicas sufridas. En la necropsia realizada a la mujer, no se encontraron lesiones recientes en la cabeza ni en otras partes de su cuerpo, lo que complica la investigación.

Aunque los informes iniciales indicaron que la mujer padecía antecedentes de violencia, no se encontraron rastros de golpes recientes que pudieran estar relacionados con el deceso. Las autoridades están a la espera del expediente médico completo para esclarecer la causa exacta de la muerte y determinar si la agresión sufrida días antes jugó un papel en su fallecimiento.

Este caso ha conmocionado a la comunidad local, donde se han intensificado los llamados a reforzar las acciones contra la violencia de género y el apoyo a las víctimas de este tipo de delitos.