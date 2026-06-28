Derriba la reja de una universidad y huye dejando abandonada su camioneta en Saltillo

El conductor de una camioneta Chevrolet abandonó su unidad luego de impactarse y derribar la reja perimetral de una universidad ubicada en la colonia Santa Lucía, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando el presunto responsable circulaba a exceso de velocidad a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox sobre el bulevar Misión Santa Lucía, con dirección de norte a sur.

Presuntamente, el conductor perdió el control del volante y, a la altura de la calle El Refugio, subió a la banqueta para después impactarse de manera violenta contra la reja perimetral de la Universidad de Durango. Debido al impacto, derribó la estructura y terminó dentro de un área de terracería perteneciente a la institución. Al percatarse de lo sucedido, el conductor descendió de la unidad y huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando abandonada la camioneta.

Los guardias de seguridad de la institución solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitar el apoyo de una grúa para el retiro de la unidad. Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes. La camioneta fue trasladada a un corralón, donde permanecerá resguardada hasta que su propietario la reclame y cubra los daños ocasionados.