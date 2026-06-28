Derriba la reja de una universidad y huye dejando abandonada su camioneta en Saltillo

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    Derriba la reja de una universidad y huye dejando abandonada su camioneta en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante antes de subir a la banqueta y estrellarse contra la estructura perimetral de la institución educativa. MARTÍN ROJAS

La unidad fue asegurada y el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de Asuntos Viales

El conductor de una camioneta Chevrolet abandonó su unidad luego de impactarse y derribar la reja perimetral de una universidad ubicada en la colonia Santa Lucía, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando el presunto responsable circulaba a exceso de velocidad a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox sobre el bulevar Misión Santa Lucía, con dirección de norte a sur.

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$!La camioneta Chevrolet terminó dentro de un área de terracería de la universidad luego de derribar la reja perimetral tras un fuerte impacto registrado durante la madrugada.
La camioneta Chevrolet terminó dentro de un área de terracería de la universidad luego de derribar la reja perimetral tras un fuerte impacto registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Presuntamente, el conductor perdió el control del volante y, a la altura de la calle El Refugio, subió a la banqueta para después impactarse de manera violenta contra la reja perimetral de la Universidad de Durango. Debido al impacto, derribó la estructura y terminó dentro de un área de terracería perteneciente a la institución.

Al percatarse de lo sucedido, el conductor descendió de la unidad y huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando abandonada la camioneta.

$!Los daños ocasionados a la reja perimetral quedaron a la vista de los guardias de seguridad, quienes dieron aviso a las autoridades para que tomaran conocimiento del incidente.
Los daños ocasionados a la reja perimetral quedaron a la vista de los guardias de seguridad, quienes dieron aviso a las autoridades para que tomaran conocimiento del incidente. MARTÍN ROJAS

Los guardias de seguridad de la institución solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitar el apoyo de una grúa para el retiro de la unidad.

Finalmente, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes. La camioneta fue trasladada a un corralón, donde permanecerá resguardada hasta que su propietario la reclame y cubra los daños ocasionados.

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